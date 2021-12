Cari Modal Nikah hingga Kredit Motor #BisaBanget Terpenuhi dengan Adiraku

TRIBUNNEWS.COM – Kehadiran aplikasi digital telah membuat beragam proses dapat dilakukan semakin cepat dan mudah. Termasuk juga dalam mencari solusi keuangan saat atas berbagai kebutuhan finansial. Melalui aplikasi adiraku 2.0 dari Adira Finance, Anda dapat belanja produk yang diperlukan atau mendapatkan pinjaman dana multiguna dan mengajukan kreditnya secara online.

Mulai dari beli mobil dan motor, handphone atau laptop, termasuk perabotan rumah tangga, hingga mengajukan pinjaman dana multiguna untuk kebutuhan modal usaha, biaya nikah, atau sekolah anak.

Versi terkini adiraku, yaitu adiraku versi 2.0 memiliki berbagai fitur baru yang bermanfaat bagi pelanggan maupun calon pelanggan Adira Finance.

Nah, berikut lima fitur unggulan adiraku 2.0 yang #BisaBanget membantu anda menjawab berbagai kebutuhan finansial.

1. Beli gadget impian tanpa repot

Bagi Anda yang memiliki kebutuhan untuk mengganti handphone atau laptop, aplikasi adiraku menawarkan beragam pilihan gadget, alat elektronik, dan furniture secara online dari berbagai toko e-commerce dan merchant favorit. Bagian terbaiknya, semua produk-produk tersebut dapat dicari dari katalog yang sudah tersedia di adiraku dan terhubung secara online.

Jadi pelanggan yang sudah menemukan produk yang diingingkan, bisa langsung mengajukan kredit melalui aplikasi adiraku.

Tak hanya itu, untuk pelanggan yang lebih suka membeli berbagai produk durables langsung dari toko, juga bisa mengajukan kredit melalui adiraku.

2. Cicil motor dan mobil anti ribet

Tak hanya mencari gadget, Anda juga dapat mengajukan kredit motor di adiraku. Menariknya, Anda bisa memilih kendaraan incaran langsung dari katalog momotor.id yang disediakan di adiraku, serta mengajukan kreditnya secara mudah di aplikasi.

Tak hanya untuk kredit motor, bagi yang sedang mencari mobil juga bisa mengajukan kredit dan memilih kendaraan idaman dari katalog momobil.id di adiraku, serta langsung mengajukan kreditnya dalam satu aplikasi. Prosesnya mudah, aman, dan bisa dilakukan kapanpun selama 24 jam.

3. Pembiayaan kredit dan pinjaman dana serba digital

Solusi keuangan dari Adira Finance lainnya yang juga tersedia di adiraku 2.0 adalah fasilitas pinjaman dana multiguna. Sebagai pelanggan lama maupun baru, Anda dapat mengajukan pinjaman dana multiguna dengan jaminan BPKB mobil atau motor.

Nah, saat mengajukan pinjaman, pada aplikasi adiraku akan diberikan gambaran berupa estimasi pencairan dana, tenor yang diinginkan dengan maksimal 48 bulan (4 tahun), termasuk besaran angsuran per bulan pada tampilan aplikasi.

Dijamin, Anda tidak akan bingung dalam mengajukan pencairan dana untuk segala kebutuhan, misalnya modal nikah, renovasi rumah, bahkan dapat digunakan untuk membuka usaha atau tambahan modal.

4. Registrasi dan Order Tracking untuk pengguna

Anda bisa gunakan fitur registrasi dan order tracking untuk mendapatkan kemudahan mengakses layanan dari Adira Finance.

Para pengguna, khususnya pelanggan baru, tak perlu repot-repot untuk menggunakan fitur ini. Cukup dengan menggunakan nomor handphone, Anda dapat langsung menikmati layanan all in one dalam satu aplikasi adiraku.

Tak hanya itu, pelanggan Adira Finance juga bisa memanfaatkan fitur ini untuk mengajak teman melakukan registrasi di aplikasi adiraku lewat program ‘Mencari Sahabat’. Dengan begitu, Anda bisa mendapat bonus Adirapoin!

5. Belanja dapat hadiah Adirapoin

Dengan berbelanja melalui aplikasi adiraku, Anda juga akan mendapatkan reward secara langsung berupa adirapoin. Reward ini akan diberikan saat pengguna melakukan aktivitas di aplikasi, baik transaksi atau bermain game.

Kemudian, Anda juga bisa mendapatkan bonus poin dari belanja barang tertentu dengan meng-upload struk belanja. Nantinya, poin yang terkumpul bisa digunakan untuk mengurangi biaya angsuran atau ditukarkan dengan beragam voucher, yang bisa dimanfaatkan untuk berbelanja, bayar listrik, atau pulsa.

Adira Finance.

Selain fitur-fitur di atas, adiraku juga menghadirkan sejumlah layanan yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia, di antaranya aktivasi dan login yang mudah, melihat simulasi kredit, mencari lokasi kantor cabang Adira Finance, fitur jual motor cepat, serta informasi lengkap seputar produk dan promo Adira Finance yang sayang banget kalau dilewatkan.

Yuk,segera unduh aplikasi adiraku versi 2.0 di smartphone Android dan IOS anda nikmati berbagai fitur dan keuntungan dari layanan solusi keuangan Adira Finance. Dapatkan informasi lebih lengkap mengenai fitur adiraku di sini.(*)