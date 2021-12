Nilai Ekspor Industri Manufaktur Pada 2021 Mengagumkan, Menperin: Lebih Tinggi dari 2019

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja ekspor industri manufaktur pada 2021 mencapai titik tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Meski di tengah himpitan pandemi Covid-19, ekspor industri manufaktur terus meningkat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyebut nilai ekspor industri manufaktur pada Januari-November 2021 mencapai 160 miliar dolar AS atau 76,51 persen dari total ekspor nasional.

"Angka ini telah melampaui capaian ekspor manufaktur sepanjang tahun 2020 sebesar 131 miliar dolar AS dan bahkan lebih tinggi dari capaian ekspor tahun 2019, di mana pandemi Covid-19 belum merebak," tutur Agus dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2021 dan Outlook 2022 di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Jika dibandingkan dengan Januari-November 2020 (c to c), maka kinerja ekspor industri manufaktur pada Januari-November 2021 meningkat sebesar 35,36 persen.

"Kinerja ekspor sektor manufaktur ini sekaligus mempertahankan surplus neraca perdagangan yang dicetak sejak bulan Mei 2020," imbuh Agus.

Tiga industri yang memberikan nilai ekspor terbesar diantaranya Industri Makanan dan Minuman sebesar 40,73 miliar dolar AS, Industri Logam Dasar sebesar 28,77 miliar dolar AS, serta Industri Bahan Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 17,64 miliar dolar AS.