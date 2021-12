Jelang Pergantian Tahun, Konsumsi BBM Per Hari Naik 6 Persen

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mencatat adanya peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan avtur pada masa libur Natal 2021, khususnya di wilayah operasi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho menjelaskan, jika dibandingkan pada saat normal yaitu pada Oktober, rerata konsumsi harian BBM meningkat sebesar 6 persen yaitu semula 19.492 KL per hari menjadi 20.655 KL per hari, serta LPG meningkat sebesar 3,1 persen yaitu semula 4.358 MT per hari menjadi 4.493 MT per hari.

Baca juga: PAN Minta Pemerintah Kaji Mendalam Wacana Penghapusan BBM Pertalite

"Sementara avtur juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 54 persen dari masa normal 104 KL per hari menjadi 160 KL per hari,” ujar Brasto, Jumat (31/12/2021).

Brasto menjelaskan, peningkatan konsumsi BBM di Tol Trans Jawa menjadi salah satu area peningkatan yang tertinggi selama masa Satgas Nataru.

“Pada SPBU jalur tol A arah Jakarta-Surabaya, peningkatan rerata konsumsi harian BBM mencapai 33,7 persen yaitu semula 230 KL per hari menjadi 307 KL per hari," paparnya.

Sementara pada jalur tol B arah Surabaya-Jakarta, kata Brasto, konsumsi BBM juga meningkat hingga 25,5 persen yaitu semula 206 KL per hari menjadi 259 KL per hari.

Baca juga: Santer Kabar Premium Bakal Dihapus di 2022, Pertamina Sebut Keputusan Ada di Pemerintah

"Peningkatan tersebut jika dibandingkan dengan rerata harian normal di bulan Oktober,” ujar Brasto.

Adapun rincian konsumsi BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah yaitu, di Yogyakarta sebanyak 2.273 KL per hari untuk BBM dan LPG rerata konsumsi harian tidak mengalami peningkatan yang signifikan yaitu berada di angka 463 MT per hari.

Khusus di wilayah Solo Raya (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Solo), peningkatan rerata konsumsi harian BBM pada masa Natal 2021 sebanyak 3.793 KL per hari.

Di wilayah Tegal Raya (Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang), peningkatan rerata konsumsi harian BBM naik 7,5 persen yaitu semula 2.372 KL per hari menjadi 2.549 KL per hari.

Sementara peningkatan rerata konsumsi harian LPG sebesar 8,7 persen yaitu semula 625 MT per hari menjadi 679 MT per hari.

Khusus di wilayah Kudus dan sekitarnya (Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan), peningkatan rerata konsumsi harian BBM pada masa Natal 2021 naik 8,5 persen yaitu semula 3.181 KL per hari menjadi 3.453 KL per hari.

Sementara peningkatan rerata konsumsi harian LPG sebesar 5,8 persen yaitu semula 578 MT per hari menjadi 612 MT per hari.