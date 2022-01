Rupiah Dibuka Melemah di Awal Tahun, Pagi Ini Jadi Rp 14.268 per Dolar AS

Karyawan menunjukkan mata uang Rupiah dan Dolar AS di tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (14/10/2021). Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) Kamis (14/10/2021) sore ini ditutup menguat sebesar Rp 14.115 per Dolar AS atau menguat 0,7 persen dari penutupan sebelumnya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pada hari pertama perdagangan 2022, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

Kurs rupiah spot melemah 0,03% ke Rp 14.268 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp 14.263 per dolar AS pada Senin (3/1/2022) pukul 9.20 WIB.

Dolar AS berpotensi kembali diburu di tengah meningkatnya penyebaran Covid-19 varian omicron.

"Risk appetite berpotensi turun karena kekhawatiran di awal tahun akan terjadi lockdown seiring kasus yang semakin tinggi," kata Analis Monex Investindo Futures Faisyal pekan lalu.

Dia memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp 14.235 per dolar AS-Rp 14.310 per dolar AS pada hari ini.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang Asia.

Baht mencatat pelemahan paling dalam terhadap the greenback.

Pelemahan baht disusul oleh yen, ringgit, yuan, won, dolar Singapura, rupiah, dan dolar Hong Kong. Hanya peso Filipina yang pagi ini menguat terhadap dolar AS, berdasarkan data Bloomberg.

Sekadar informasi, kurs rupiah melemah 1,52% sepanjang tahun 2021 dari posisi Rp 14.050 per dolar AS di akhir 2020. (Wahyu Tri Rahmawati)

