Omicron Bikin Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS, Kemarin di Level Rp 14.256 Per USD

Petugas menghitung mata uang dolar AS yang ditukar warga di Golden Money Changer, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Laporan Reporter: Danielisa Putriadita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merebaknya penularan virus Covid-19 varian omicron membuat kurs rupiah terhadap dolar AS tertekan. Nilai tukar rupiah bergerak melemah di hadapan dolar AS.

Di situs Bloomberg, Rabu (29/12/2021) kemarin, rupiah melemah 0,30% ke Rp 14.256 per dolar AS.

Sedangkan, kurs JISDOR Bank Indonesia (BI) juga melemah 0,20% ke Rp 14.265 per dolar AS. Analis Monex Investindo Futures Faisyal mengamati sentimen negatif menyelimuti nilai tukar rupiah.

Dari dalam negeri, pelaku pasar dibuat khawatir dengan penambahan kasus Covid-19 varian omicron yang kini menjadi 68 kasus.

Senada, ekonom Bank Mandiri Reny Eka Putri mengatakan pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi oleh perkembangan kasus omicron di dalam negeri.

Sementara itu, tren pergerakan rupiah ia proyeksikan masih akan cenderung melemah karena di pekan ini pelaku pasar menantikan data tenaga kerja AS yang diproyeksikan lebih baik.

Faisyal juga melihat pelaku pasar mulai kembali melirik dollar AS karena kenaikan potensi kenaikan suku bunga di tahun depan yang semakin dekat.

Faisyal memproyeksikan pergerakan rupiah di Kamis (30/12), masih akan bergantung pada perkembangan kasus varian omicron.

Faisyal mengekspektasikan rentang rupiah di Rp 14.220 per dolar AS-Rp 14.300 per dolar AS.

Rentang rupiah dari Reny di Rp 14.205 per dolar AS-Rp 14.258 per dolar AS. Selanjutnya: Harga M