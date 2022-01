Pertalite Disubsidi, Sinyal Pemerintah Bakal Hapus Premium?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan pemberian subsidi untuk Premium yang digunakan dalam pencampuran untuk produk Pertalite.

Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 21B ayat 1 Perpres yang berbunyi Dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, jenis Bensin (Gasoline) RON 88 yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari volume jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha Penugasan diberlakukan sebagai JBKP sejak 1 Juni 2O21 sampai dengan ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Baca juga: BBM Premium Batal Dihapus dari Peredaran, Jokowi: Distribusi Dapat Dilakukan di Seluruh Indonesia

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kemudian mengatakan, masih ada kemungkinan subsidi bagi Pertalite karena di dalamnya masih ada campuran Premium.

“Soal Pertalite, Premium ini kan ada yang dijual langsung kepada masyarakat dan ada yang dijadikan campuran untuk Pertalite. Ini juga bisa diberikan subsidi. Dalam Perpres itu, bisa kami alokasikan (subsidi) tetapi yang disubsidi tetap yang Premium (campurannya),” ujar Suahasil, Senin (3/1) dalam konferensi pers APBN KiTa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Baca juga: Teken Perpres Baru Soal BBM, Jokowi Serahkan Urusan Premium ke Menteri ESDM

Menanggapi ketentuan ini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengungkapkan, langkah ini dapat dimaknai sebagai upaya Pertamina untuk mendorong peningkatan konsumsi Pertalite ke masyarakat.

Pasalnya, dengan pemberian subsidi untuk premium yang digunakan dalam pencampuran untuk menghasilkan Pertalite maka ada potensi penerapan harga yang lebih baik bagi masyarakat.

"Yang jelas akan lebih murah dibanding harga Pertalite pada umumnya," ungkap Faisal kepada Kontan.co.id, Selasa (4/1).

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menjelaskan, dengan hadirnya ketentuan ini maka ada upaya dari pemerintah untuk meringankan beban Pertamina dari penjualan Pertalite yang selama ini berada di bawah harga keekonomian.

Sekadar informasi, Pertalite saat ini dibanderol dengan harga Rp 7.650 per liter atau di bawah harga keekonomian yang beberapa waktu sebelumnya disebut mencapai Rp 11.000 per liter.

"Tapi sesungguhnya pemberian kompensasi atau pengurangan beban itu saya pikir tidak signifikan, artinya tetap Pertamina yang masih akan menanggung kerugian karena harga jual eceran Pertalite masih dijual di bawah harga keekonomian," terang Abra kepada Kontan.co.id, Selasa (4/1).