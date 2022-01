Kurs Rupiah Siang Ini Makin Melemah, Pukul 12.00 di Level Rp 14.359 Per USD

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau makin melemah pada siang ini, Rabu (5/1/2021).

Pada pukul 12.20 WIB tadi, kurs rupiah berada di Rp 14.359 per dolar AS dan kurs rupiah spot melemah 0,32% dari penutupan perdagangan kemarin Rp 14.313 per dolar AS.

"Kenaikan yield US Treasury dan sentimen negatif yang menyebabkan aksi jual di pasar saham AS menyebabkan pelemahan kurs rupiah," ungkapa Khoon Goh, head of Asia research ANZ Bank di Singapura kepada Bloomberg.

Dia menyatakan, larangan ekspor batubara di bulan ini turut menjadi pemberat bagi rupiah karena pengaruh ke nilai ekspor.

Siang ini, yield US Treasury tenor 10 tahun cenderung stabil di 1,65 persen.

Sedangkan indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia naik ke 92,28 dari 96,26 pada penutupan perdagangan kemarin.

Pelemahan kurs rupiah sejalan dengan beberapa mata uang Asia.

Selain rupiah, won, ringgit, dolar Singapura, dan dolar Taiwan juga melemah terhadap the greenback.Sedangkan baht, peso, yen, dolar Hong Kong dan yuan justru menguat terhadap mata uang Paman Sam.