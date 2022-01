Viral, Video Pesawat Garuda Kesulitan Mendarat di Iran, Dirut Pastikan Hoaks

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar di jejaring media sosial, video yang menunjukkan pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tampak kesulitan mendarat.

Video itu beredar dengan narasi pesawat Garuda Indonesia yang gagal melakukan pendaratan atau landing di Mashhad, Iran.

"This is airplane (Garuda, Indonesia) was crashed land today (7.1.2022) in Mashhad city Iran

Garuda Indonesia," sebut salah satu pengantar dari video tersebut.

Merespons hal tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan, video tersebut tidak benar dan merupakan informasi palsu atau hoaks.

"Hoaks!" kata dia singkat, kepada Kompas.com, Senin (10/1/2022).

Berdasarkan penelusuran , video tersebut bukan kejadian asli, melainkan hanya sebuah video hasil tangkapan layar dari aplikasi simulasi penerbangan X-Plane 11 dan sudah beredar di berbagai kanal sejak 2020.

Video itu merupakan bagian atau potongan dari video yang diunggah akun YouTube bernama Bopbibun pada 2 Mei 2021, dengan judul "Most Crazy Emergency Landing By Drunk Pilot | X-Plane 11”, yang merupakan kompilasi video simulasi pendaratan pesawat.

Garuda Indonesia sendiri sebagai maskapai penerbangan nasional atau national flight carrier memastikan, keamanan dan kenyamanan penumpan prioritas perseroan.

