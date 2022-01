Pertumbuhan Ekonomi Digital RI Tertinggi Dibanding Negara Asean Lainnya, Jadi Bidikan Investor

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonomi digital Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan signifikan, menjadi daya tarik investor masuk ke sektor tersebut.

Ekonom BCA David Sumual mengatakan, jika berdasarkan data yang ada dan bahkan sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi digital menjadi salah satu yang tertinggi di Asean.

"E-commerce Indonesia tumbuh 88 persen, di mana Vietnam hanya 81 persen, Thailand 54 persen, Malaysia 35 persen," kata David secara virtual, Rabu (12/1/2022).

Selain e-commerce, kata David, ekonomi digital di sektor media online, Indonesia juga mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding negara lain mencapai 56 persen, di mana Vietnam hanya 49 persen.

Menurutnya, untuk nilai ekonomi Indonesia juga paling besar yakni mencapai 40,3 miliar dolar AS yang disumbang dari e-commerce 52 persen, travel online 25 persen, ride hailing 14 persen, dan media online 9 persen.

"Inilah sebabnya investor sangat getol masuk Indonesia karena dari sisi nilai pasarnya, besar sekali," papar David.

Tercatat, nilai ekonomi digital Malaysia mencapai 10,8 miliar dolar AS, Filipina 7,1 miliar dolar AS, Thailand 16,5 miliar dolar AS, Vietnam 12,6 miliar AS, dan Singapura 12,4 miliar dolar AS.