Kebijakan Moneter AS dan China Berbanding Terbalik, Pemulihan Tidak Merata?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, Goldman Sachs melihat bahwa The Fed menginginkan mengambil beberapa tindakan lebih ketat dalam setiap pertemuan.

Oleh sebab itu, kesimpulannya Goldman melihat, The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat (AS) akan menaikkan tingkat suku bunganya sebanyak 4 kali pada tahun ini.

"Ditambah dengan pengurangan neraca yang akan terjadi pada bulan Juli mendatang. The Fed sendiri kami melihat tidak akan terburu buru atau terlampu agresif dengan menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 50 bps, tapi naik secara perlahan sering untuk menjaga volatilitas pasar sebesar 25 bps," ujar dia melalui risetnya, Senin (24/1/2022).

Dia menjelaskan, adanya persepsi pasar yang akan menambah tingginya volatilitas pasar menjelang pengumuman The Fed nanti.

"Apapun itu, kami berharap bahwa hal ini akan menjadi sebuah perhatian karena pemulihan yang tidak merata semakin ketara. Sebab itu, perhatikan dan cermati setiap sentiment yang terjadi ya," tutur Nico.

Sementara itu, dia mengungkapkan, bahwa pemulihan tidak merata berdasarkan situasi dan kondisi yang berbeda atau bertolak belakang justru tengah dialami oleh China.

"Pasalnya nih, kebijakan moneter yang lebih longgar di China, kami rasa masih belum cukup untuk menstabilkan perekonomian. Diperlukan stimulus yang lebih besar dan lebih cepat, hal inipun didukung oleh mantan penasihat Bank Sentral Yu Yongding," kata Nico.

Selanjutnya, mantan penasihat tersebut mengatakan bahwa dibawah situasi dan kondisi perekonomian saat ini, Bank Sentral China tampaknya memainkan peran yang lebih terbatas.

Sebab itu, Bank Sentral China saja tidak cukup, harus ada kebijakan fiskal untuk menciptakan bauran kebijakan yang mampu menopang perekonomian.