Stok Melimpah, Mentan Prediksi Harga Beras akan Bergejolak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga beras diperkirakan akan mengalami gejolak seiring melimpahnya pasokan komoditas pangan tersebut dalam beberapa bulan ke depan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, mulai Februari hingga April 2022 beberapa daerah di Indonesia penghasil beras akan panen raya.

"17 jutaan ton katakan gabah, saat ini sudah tiga tahun memperlihatkan tren over stok juga besar. Data BPS menunjukkan di atas 7 juta ton sampai 9 juta ton," kata Syahrul saat rapar kerja dengan Komisi IV DPR di Komplek Parlemen, Senin (24/1/2022).

Menurutnya, di saat kondisi pasokan beras di dalam negeri melimpah, maka hal ini akan berpengaruh terhadap harga besar di lapangan.

"Stabilitas harga tidak di Kementerian Pertanian, pasti akan terjadi dinamika-dinamika baru terhadap stabilitas harga yang ada," tutur Syahrul.

Oleh sebab itu, Syahrul menyebut tantangan tersebut harus diatasi secara berasama antar kementerian dan lembaga, serta semua pihak agar harga komoditas pangan tetap terjaga dengan baik.

"Intinya Kementan akan bekerja lebih maksimal, kami tidak bisa sendiri, kami butuh kerja sama semua pihak," papar Syarul.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras saat ini rata-rata Rp 11.750 per kilo gram.

Untuk beras kualitas bawah 1 seharga Rp 10.750 per kilo gram, beras kualitas medium 1 seharga Rp 10.800 per kg, dan beras kualitas super 1 senilai Rp 13.100 per kg.