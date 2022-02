Harga Kedelai di AS Naik, Harga Tempe Diprediksi Bisa Mencapai Rp 50 Ribu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga tahu dan tempe diprediksi akan mengalami kenaikan dalam beberapa bulan ke depan, seiring melonjaknya harga kedelai di Amerika Serikat.

Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ayep Zaki mengatakan, kondisi tersebut dapat membuat harga tempe mencapai di atas Rp 50 ribu per papan.

"Ini harus menjadi momentum bagi petani Indonesia untuk menggalakkan budidaya kedelai. Risiko sebagai negara pengimpor kedelai, Indonesia akan terus bergantung dengan negara pengekspor. Apabila terjadi perlambatan ekonomi di negara tersebut yang disebabkan berbagai hal, secara otomatis akan berdampak pula pada negara pengimpor," kata Ayep dalam keterangannya, Sabtu (12/2/2022).

Baca juga: Harga Kedelai di Pasar Internasional Mulai Melonjak, Harga Tempe Tahu Diperkirakan Bakal Naik

Menurutnya, terkait urusan pangan di dalam negeri, sudah seharusnya pemerintah Indonesia secara harus mampu memproduksi sendiri.

"Impor kedelai yang mencapai 80 persen lebih untuk kebutuhan nasional setiap tahunnya, membuat Indonesia menjadi sangat tergantung dengan negara pengekspor. Itu sebabnya budidaya kedelai harus mendapat dukungan dari semua pihak, mulai dari off tacker (penjamin), pemerintah, dunia perbankan hingga petani," papar Ayep.

Baca juga: Kebutuhan Kedelai Dipenuhi Impor, Mentan: Petani Tak Mau Tanam, karena Tak Menguntungkan

Berdasarkan data dan pengalaman yang sudah dilakukannya, Ayep mengaku sudah melakukan uji coba langsung di lahan setelah panen padi, baik di musim tanam ke dua atau ke tiga

Sistem tanpa olah tanah (TOT) budidaya kedelai bisa menghasilkan 1,7 ton sampai 1,8 ton per hektare, sehingga asumsi biaya per hektarenya berkisar Rp8 juta.

"Ini sudah saya lakukan di beberapa tempat. Jika rata-rata per hektare mencapai 1,8 ton dan harga per kilonya Rp10 ribu, hasilnya bisa mencapai 18 juta per hektare," ucapnya.

Ia menyebut, hasil produksi petani tersebut masih akan dipilah untuk memisahkan kedelai berukuran besar, sedang, dan kecil.