BNI dan ITB sinergikan Campus Financial Ecosystem

Dokumen BNI

Rektor ITB Reini Wirahadikusumah, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto, dan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB Muhamad Abduh dalam acara Kick Off Campus Financial Ecosystem BNI dan ITB, Jumat (18/2/2021). BNI berkomitmen untuk terus melakukan ekspansi program digitalisasi kampus dan kali ini berkolaborasi dengan ITB untuk memberikan pelayanan lengkap bagi seluruh civitas akademika melalui program BNI Campus Financial Ecosystem.