3 Hari Stop Produksi karena Kedelai Mahal, Mulai Besok Perajin Sebut Tahu Tempe Kembali Ada di Pasar

Pekerja membersihkan peralatan produksi pada hari pertama mogok produksi dan jualan tahu dan tempe di kawasan Sentra Pengrajin Tahu dan Tempe Cibuntu, Jalan Aki Padma, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/2/2022). Libur produksi dan jualan yang dilakukan para pengrajin yang tergabung dalam Paguyuban Tahu - Tempe Jawa Barat terhitung dari 21 hingga 23 Februari 2022 tersebut sebagai dampak dari kenaikan harga bahan baku kedelai yang sudah menembus harga Rp 11.200 - Rp 11.500 per kg. Aksi ini juga sekaligus sebagai pemberitahuan kepada konsumen naiknya harga tahu dan tempe sebesar 10 hingga 15 persen. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah tiga hari melakukan mogok produksi sebagai bentuk protesnya mahalnya harga kedelai, mulai besok Kamis (24/2/2022) perajin tahu tempe yang tergabung dalam Payuban Dadi Rukun akan kembali memulai produksi.

"Iya bisa dipastikan mulai besok tahu tempe sudah ada di semua pasar," ujar Ketua Umum Paguyuban Dadi Rukun Rasjani kepada Kompas.com, Rabu (23/2/2022).

Menurut dia, selama 3 hari ini para perajin tahu tempe benar-benar berhenti berproduksi.

Selain itu, Rasjani juga mengatakan, pihaknya tidak memiliki banyak tuntutan atau permintaan ke pemerintah terkait mahalnya harga kedelai.

Para perajin hanya meminta ke pemerintah agar mau turun tangan untuk mengendalikan harga kacang kedelai impor.

Mereka juga mendesak importir dan distributor kedelai impor tak seenaknya menaikkan harga.

"Pemerintah tak bisa lagi tutup mata dengan nasib kami, hanya itu permintaan kami," kata dia, dilansir dari Kompas.com dalam artikel Mogok Produksi 3 Hari, Perajin Pastikan Tahu Tempe Kembali Ada di Pasar Esok Hari.

Berdasarkan data yang dilaporkan Kementerian Perdagangan, harga kedelai pada minggu pertama Februari 2022, mencapai 15,77 dollar AS per bushel atau berkisar di Rp 11.240 per kilogram.

Perajin Tahu Tempe Desak Importir dan Distributor Kedelai Tidak Seenaknya Menaikkan Harga

Kenaikan harga kedelai global membuat perajin tahu dan tempe menghentikan produksi selama tiga hari 21-23 Februari 2022.