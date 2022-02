Kolaborasi Semua Pihak Jadi Kunci Dorong UMKM Go Global

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kolaborasi semua pihak dinilai menjadi kunci dalam memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas dan bisa berskala internasional atau go global.

Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Wakil Satgas Syariah dan UMKM, Greatman Rajab mengatakan, hampir semua pihak memiliki niat baik untuk memajukan UMKM Indonesia.

Namun, hanya satu yang kurang yakni masalah bagaimana sinergi dan kolaborasi itu bisa dilakukan dengan baik, karena jika berjalan sendiri-sendiri tidak akan memberikan nilai tambah yang bagus.

“OJK selaku regulator akan terus mendukung dari sisi kebijakan dengan mendorong industri jasa keuangan di Indonesia ini bisa terus mendukung pembiayaan khususnya bagi UMKM di Indonesia,” kata Greatman dalam Webinar Bagaimana G20 Perkuat UMKM dan Sendi-sendi Ekonomi Terpenting Pasca Pandemi?, yang ditulis Jumat (25/2/2022).

Menurutnya, salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah dari aktivitas ekspor non migas yang mencapai 15,65 persen dari total ekspor nasional.

Untuk itu, OJK terus mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang mencakup sektor fashion, makanan, holtikultura, ekonomi kreatif, furnitur, dan pertenakan menjadi prioritas ekspor.

Selain itu, akselerasi digital UMKM melalui kegiatan edukasi serta fasilitas on boarding business, business matching, dan capacity building.

“OJK juga mendirikan Kampus UMKM yang merupakan program kerjasama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti start up unicorn dan PTN/PTS untuk memberikan pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global,” paparnya.

Ia pun menyebut, pelaku UMKM harus dapat memanfaatkan presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau, terlebih saat ini semua negara melakukan transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berorientasi ramah lingkungan.