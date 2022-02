Percepatan Pembangunan Dorong Penciptaan Lapangan Kerja saat Pandemi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Marketing Director PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), Agung Wirajaya mengatakan, percepatan pembangunan proyek properti saat pandemi, ikut mendorong sektor bisnis lain yang terkait.

Agung Wirajaya mengatakan, percepatan pembangunan juga berpotensi membuka banyak lapangan kerja.

"Mendorong terciptanya lapangan kerja di tengah situasi dinamis akibat pandemi Covid-19. Kami akan terus berinovasi untuk mengembangkan proyek existing yang saat ini sudah dinikmati oleh masyarakat," ujarnya melalui keterangan resmi, ditulis Minggu (27/2/2022).

Sebagai bagian dari pelaku industri di tanah air, dia menjelaskan, perusahaan telah membangun proyek properti lewat ekspansi bisnis di wilayah Jawa maupun luar Jawa.

Upaya ini, selain dari memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian, juga turut menggerakkan perekonomian di kawasan properti yang dibangun.

“Komitmen kami sebagai pengembang adalah memprioritaskan kepuasan konsumen dengan menyediakan hunian properti nyaman dan aman. Hal ini diwujudkan dengan percepatan pembangunan proyek yang terus kami lakukan secara berkesinambungan dan progresif,” kata Agung.

Adapun dengan berbagai inisiatif dan inovasi, Agung Podomoro Land sebelumnya mencatatkan perolehan marketing sales sebesar Rp 2,7 triliun di 2021.

"Pencapaian tersebut lebih tinggi daripada target 2021 sebesar Rp 2 triliun. Capaian tersebut menjadi bukti kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan insentif pajak properti dari pemerintah selama 2021," tuturnya.

Selain itu, Agung menambahkan, perusahaan juga telah meraih penghargaan Developer of The Year pada ajang Indonesia Property and Bank Award (IPBA) XVI 2022.

"Penghargaan ini menjadi bukti dari inisiatif dan inovasi perusahaan untuk menjadikan sektor properti sebagai pendorong percepatan pemulihan ekonomi," pungkasnya.