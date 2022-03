Dampak Invasi Rusia ke Ukraina, Inflasi Berpotensi Makin Tinggi dan Pasar Keuangan Semakin Rapuh

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Invasi Rusia terhadap Ukraina telah memberikan dampak terhadap prospek pemulihan ekonomi global, di mana merupakan konflik paling serius dan terbuka sejak tahun 1945 di Eropa.

Sejauh ini, Rusia telah melakukan serangan udara, merebut pangkalan milIter dan maju menuju Kyiv hingga membuat situasi dan kondisi menegangkan.

"Situasi tersebut membuat harga minyak sempat melewati 100 dolar Amerika Serikat (AS) per barel untuk pertama kalinya sejak 2014, dan gas alam mengalami kenaikkan hingga 62 persen," ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus dalam risetnya, Selasa (1/3/2022).

Menurutnya, ketika situasi dan kondisi semakin tidak terkendali, pihak Barat mengambil langkah yang tampaknya setengah hati, karena mereka juga harus berhati-hati supaya sanksi tersebut tidak berdampak terhadap negara mereka sendiri.

"Saat ini kerentanan utama yang harus diperhatikan adalah inflasi yang tinggi dan pasar keuangan semakin rapuh. Rumah tangga akan menghabiskan lebih banyak uang mereka untuk membeli bahan bakar dan lebih sedikit untuk barang dan jasa lainnya," kata Nico.

Dengan melonjaknya pengeluaran rumah tangga ini dinilainya akan mendorong mundur kepercayaan diri akan pemulihan ekonomi, dan semakin mempersulit perusahaan untuk mendapatkan dana investasi.

Adapun, seberapa besar hukuman yang diberikan oleh pihak Barat, dampaknya akan ditentukan oleh seberapa besar dan seberapa panjang cakupannya.

"Di sisi lain, tentu saja pihak Rusia seperti yang dikatakannya kemarin bahwa mereka tidak akan tinggal diam," pungkasnya.