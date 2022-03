Pabrik Epson Mulai Gunakan Layanan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Seiko Epson Corporation (Epson) mulai menggunakan layanan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di lokasi yang disediakan oleh SMFL Mirai Partners Co., Ltd. anak perusahaan strategis Sumitomo Mitsui Finance dan Leasing Co., Ltd.

Berdasarkan perjanjian kerja sama, Mitra SMFL Mirai memiliki peralatan pembangkit tenaga surya yang dipasang di atap Pabrik Fujimi Epson, seluruh perbaikan dan pemeliharaan peralatan akan ditangani perusahaan tersebut.

Panel yang digunakan dalam sistem, memiliki kapasitas 549 kW dan dapat memasok sekitar 667 MWh listrik per-tahun, jumlah yang setara dengan yang digunakan oleh sekitar 150 rumah tangga biasa.

Semua listrik yang dihasilkan akan dipasok ke Pabrik Fujimi, mengurangi emisi CO2 tahunan sekitar 253 ton.

Engineering and Construction Co., Ltd. Fuji Furukawa, yang bertanggung jawab atas EPC (rekayasa, pengadaan dan konstruksi), yang membangun sistem pembangkit listrik tenaga surya.

Ini adalah sistem pembangkit tenaga surya pertama yang menggunakan model Power Purchase Agreement (PPA) yang diperkenalkan di situs Epson di Jepang.

Ini menandai dimulainya upaya domestik untuk meningkatkan jumlah daya yang dihasilkan Epson secara pribadi dan akan berkontribusi pada perluasan sumber daya energi terbarukan, yang permintaan publiknya terus meningkat.

Mitra SMFL Mirai menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk mengusulkan pengenalan sistem tambahan menggunakan model PPA di pabrik Epson, kantor dan perusahaan Grup, serta ini akan mendukung upaya Grup Epson untuk memperluas jumlah daya yang dihasilkan di lokasi.

Epson sedang mengejar upaya untuk mencapai Visi Lingkungan 2050, yang menguraikan kebijakan jangka panjang perusahaan untuk pengelolaan lingkungan.

Perusahaan ini juga menjadikan pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian penting dari skenario pencapaian SBT untuk mencapai tujuan dekarbonisasi Perjanjian Paris.

"Selain mencapai tujuan lingkungan kami sendiri, kami akan membantu membangun pengakuan publik yang lebih luas akan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan untuk menghilangkan karbon dan untuk mendorong lingkungan sosial yang memfasilitasi adopsi energi terbarukan," ungkap Epson dalam keterangan resmi, Jumat (4/3/2022).

Mitra SMFL Mirai sedang mengembangkan layanan energi seperti pembangkit listrik di lokasi dan bisnis agen ritel listrik bersih.

SMFL menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk leasing, untuk investasi modal dalam energi terbarukan dan peralatan hemat energi.

Grup SMFL akan terus berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat bebas karbon dengan memberikan solusi yang mendukung manajemen dekarbonisasi perusahaan.