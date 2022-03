Harga Logam Mulia Palladium Melonjak, Imbas Sanksi Ekonomi pada Rusia

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, LONDON – Sanksi ekonomi yang diterima Rusia telah berimbas pada kenaikan harga logam mulia jenis Palladium yang meroket ke level tertinggi sepanjang masa yaitu sebanyak 80 persen.

Rusia memproduksi sekitar 25 hingga 30 persen dari pasokan global, sehingga sanksi yang mereka dapat telah mengganggu pengiriman dan memperburuk kekurangan pasokan Palladium.

Palladium digunakan dalam catalytic converter untuk mobil, pada perhiasan, tambalan gigi dan komponen elektronik. Catalytic converter berfungsi untuk mengubas gas beracun dari mobil menjadi zat yang kurang berbahaya.

Baca juga: Lebih Untung Investasi Emas atau Bitcoin? Kenali Perbedaannya Sebelum Mulai Berinvestasi!

Melansir dari Reuters.com, harga palladium awal tahun ini sekitar 1.900 dolar AS per ounce, melonjak menjadi 3.440,76 dolar AS hari ini (7/3/2022). Pelonjakan ini telah melampaui rekor di tahun 2021.

Sumber daya produksi Rusia lainnya seperti minyak, gandum, alumunium dan nikel juga melonjak akibat negara ini dijatuhi sanksi oleh negara-negara lain termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Penutupan sebagian bersar penerbangan Rusia juga memperumit transportasi udara untuk pengiriman Palladium. Analis Commerzbankm, Daniel Briesemann memperkirakan harga palladium bisa lebih tinggi seiring memburuknya keadaan di Ukraina.

"Saya memperkirakan harga akan naik lebih tinggi lagi. Dengan konflik yang memburuk di Ukraina meningkatkan risiko sanksi lebih lanjut, langit adalah batasnya," ungkap Daniel Briesemann.

Baca juga: AS dan Eropa Mulai Bahas Pelarangan Impor Minyak Rusia

Persediaan palladium sudah berkurang semenjak terjadinya kekurangan pasokan selama bertahun-tahun, yang disebabkan karena pengetatan aturan yang memaksa pembuat mobil menambahkan logam ini dalam jumlah yang lebih besar ke dalam pipa knalpot mesin bensin untuk mengurangi emisi yang dihasilkan kendaraan.

Namun banyak analis yang memprediksi harga palladium akan turun begitu rantai pasokan beradaptasi dengan sanksi yang diterima Rusia. Dan dalam jangka panjang, permintaan palladium diperkirakan akan menurun karena pangsa pasar kendaraan listrik tanpa emisi meningkat.