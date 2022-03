3 Pengusaha eCommerce Perempuan Berhasil Menang di Lazada Gelar Forward Women 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bertepatan dengan Hari Perempuan Sedunia, Lazada menyelenggarakan Lazada Forward Women Awards 2022 yang kedua. Dengan empat kategori penghargaan baru pada tahun ini, 18 pengusaha perempuan yang sukses mengelola bisnis di Lazada dianugerahi penghargaan dalam tujuh kategori.

Tahun ini, Lazada membagikan tujuh kategori penghargaan. Tiga kategori penghargaan, yakni Creative, Enterprising, dan Inspiring hadir kembali, ditambah sejumlah kategori seperti Rising Star, Bricks to Clicks Tech Adopter, Social Star, serta kategori yang paling bergengsi, Lazada Forward Woman of the Year Award. Kategori penghargaan utama—Lazada Forward Woman of the Year Award—diraih enam penjual dari setiap wilayah operasional Lazada.

Peraih penghargaan tertinggi untuk Indonesia adalah Farica Edgina Yosafat sebagai pemenang Lazada Forward Woman of the Year (Indonesia), sedangkan Nadya Amatullah menerima penghargaan Enterprising Award. Malida Puji Ayu Lestari juga terpilih sebagai runner-up untuk penghargaan Rising Star Award.

Raymond Yang, Chief Operating Officer, Lazada Group, mengatakan, "Pencapaian penjual dari kalangan perempuan di ekosistem perdagangan digital Asia Tenggara sungguh luar biasa. Para penjual Lazada terus melakukan inovasi dan menyesuaikan bisnis mereka dengan lingkungan eCommerce. Mereka juga selalu melayani pelanggan dan melengkapi portofolio produknya. Kami bangga bisa mendukung kiprah para pemenang tersebut, serta menciptakan dunia yang beraneka ragam dan inklusif."

"Banyak yang menyepelekan perempuan, tetapi sebenarnya perempuan itu kuat dan mudah beradaptasi. Berbisnis sendiri tidak hanya membuat saya lebih mandiri, tapi juga membuat saya bisa memberdayakan orang-orang di sekitar saya. Untuk perempuan di luar sana, percaya dirilah dan fokus akan apa yang mau kamu tuju," kata Farica Edgina Yosafat, pemilik toko Berry Baby dan pemenang Lazada Forward Woman of the Year (Indonesia).

Nadya Amatullah, pemilik merek fesyen Nadjani asal Bandung dan pemenang Enterprising Award menambahkan, "Perjalanan saya berbisnis mengalami berbagai tantangan yang mendorong saya untuk memikirkan strategi baru agar bisa bertahan. Berbagai strategi seperti memperluas kategori produk, berkolaborasi dengan influencer, serta berpartisipasi dalam Jakarta Fashion Week bersama Lazada memberikan hasil yang luar biasa. Alhamdulillah, bisnis saya terus bertumbuh. Bagi yang ingin mulai berusaha, just do it. Jangan takut karena eCommerce seperti Lazada memiliki sumber daya yang bisa membantumu mengembangkan bisnismu".

Acara penyerahan penghargaan berlangsung di gedung utama dan kantor pusat Lazada di Singapura, Lazada One, serta ditayangkan lewat kanal LazLive di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Acara ini mengangkat berbagai pencapaian pemenang yang berhasil menemukan kekuatan kreatif, menolak pakem sosial, serta meningkatkan kesuksesan bisnis di platform Lazada. Acara penyerahan penghargaan menampilkan pertunjukan dari sound artist Weish, penyanyi-pengarang lagu Aisyah Aziz, serta grup musik beraliran alternative rock dan shoegaze, Coming up Roses, dan siaran ulangnya bisa disaksikan di sini.

Kategori-kategori penghargaan ini membuktikan ketangguhan dan sikap pantang menyerah dari pengusaha perempuan dalam mengejar dan mencapai cita-citanya sebagai pebisnis. Selain meraih kesuksesan dari sisi ekonomi, sejumlah pengusaha perempuan ini juga menjadi panutan, serta berkontribusi dan menciptakan dampak positif bagi komunitas lokal.(*)