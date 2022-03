AS Peringatkan Bakal Sanksi China Jika Ikut Membantu Rusia Dalam Peperangan

TRIBUNNEWS.COM -- Penasihat keamanan nasional Presiden AS Joe Biden, Jake Sullivan, yang akan bertemu dengan diplomat top China, Yang Jiechi, di Roma pada hari Senin, memperingatkan pada hari Minggu bahwa Beijing akan "benar-benar" menghadapi konsekuensi jika membantu Moskow menghindari sanksi atas invasi ke Ukraina.

Namun, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menolak berkomentar terkait laporan bahwa Rusia telah meminta peralatan militer China sejak invasinya ke Ukraina pada 24 Februari.

The Financial Times, Washington Post dan New York Times melaporkan permintaan tersebut pada hari Minggu, mengutip pejabat AS.

Rusia dan China telah mempererat kerja sama karena mereka berada di bawah tekanan Barat atas hak asasi manusia dan masalah lainnya. Beijing tidak mengutuk serangan Rusia terhadap Ukraina dan tidak menyebutnya sebagai invasi tetapi telah mendesak solusi yang dinegosiasikan.

Baca juga: Segera Dinasionalisasi Putin, 200-an Perusahaan Global di Rusia Tak Bisa Ambil Kembali Aset Mereka

The Washington Post mengatakan para pejabat AS yang tidak disebutkan namanya itu tidak menyebutkan jenis persenjataan yang diminta Rusia atau bagaimana tanggapan China.

Sebelumnya, Sullivan mengatakan kepada CNN bahwa AS yakin China mengetahui bahwa Rusia merencanakan tindakan di Ukraina sebelum invasi terjadi, meskipun Beijing mungkin tidak memahami sepenuhnya apa yang direncanakan.

Sekarang, kata Sullivan, Washington mengawasi dengan cermat untuk melihat sejauh mana Beijing memberikan dukungan ekonomi atau material kepada Rusia, dan akan memberikan konsekuensi jika itu terjadi.

Baca juga: Lebih dari 2.100 Warga Sipil di Mariupol Tewas sejak Awal Invasi Rusia

“Kami berkomunikasi secara langsung, secara pribadi ke Beijing, bahwa pasti akan ada konsekuensi untuk upaya penghindaran sanksi skala besar atau dukungan kepada Rusia untuk mengisinya kembali,” kata Sullivan. “Kami tidak akan membiarkan itu berlanjut dan membiarkan ada jalur kehidupan ke Rusia dari sanksi ekonomi ini dari negara mana pun, di mana pun di dunia.”

Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan perang di Ukraina akan menjadi "topik penting" selama pertemuan Sullivan dengan Yang, yang merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh Washington dan Beijing untuk menjaga komunikasi dan mengelola persaingan antara dua ekonomi terbesar dunia.

“Pertemuan ini berlangsung dalam konteks perang Rusia yang tidak adil dan brutal melawan Ukraina, dan karena China telah bersekutu dengan Rusia untuk memajukan visi mereka sendiri tentang tatanan dunia, dan jadi saya berharap … keduanya akan membahas dampak dari Perang Rusia melawan Ukraina pada keamanan regional dan global,” kata sumber itu.