Pertamina Kaji Penyesuaian Harga Pertamax, Imbas Naiknya Harga Minyak Mentah Dunia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina kini tengah menimbang-nimbang penyesuaian harga produk BBM Pertamax menyusul tren kenaikan harga minyak mentah dunia.

Sebelumnya, Pertamina telah melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk BBM seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina Irto Ginting mengungkapkan, pihaknya kini masih melakukan kajian. "Untuk Pertamax masih kita review," ungkap Irto kepada Kontan, Minggu (13/3/2022).

Asal tahu saja, saat ini Pertamina menjual Pertamax dengan harga Rp 9.000 hingga Rp 9.200 per liter. Sementara itu, Irto memastikan Pertamina tidak akan melakukan penyesuaian harga untuk Pertalite.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman mengatakan, Pertamina sebagai BUMN yang berperan dalam mengelola energi nasional sangat mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam penetapan harga produk BBM.

“Kami sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, sehingga meski harga minyak dunia menembus US$ 130 per barel, Pertamina terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memutuskan harga Pertalite akan tetap di harga jual Rp 7.650 per liter,” ucap Fajriyah di Jakarta.

Sementara itu, tekanan pada komoditas energi juga jadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Joko Widodo menyinggung soal kemungkinan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) lantaran efek kenaikan harga minyak dunia yang terus melonjak. Ungkapan itu diutarakan Jokowi saat memberikan pidato dalam peringatan HUT UNS ke 46.

Jokowi mengungkapkan, terjadi banyak tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berimbas pada lonjakan harga minyak dunia.

"Hal yang dulu tidak kita perkirakan muncul, kelangkaan energi. Sekarang semua negara mengalami. tambah perang harga naik dua kali lipat. Tahun 2020 harga minyak US$ 60 per barel, sekarang sudah US$ 115 per barel. dua kali lipat. Harga jual BBM semua negara sudah naik. Kita di sini masih tahan tahan. Saya tanya bu menteri, tahannya sampai berapa hari ini?," ungkap dia dalam peringatan HUT UNS ke 46, Jumat (11/3) yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Direktur of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu menahan harga Pertalite. Konsumsi Pertalite yang mencapai 50% dari total konsumsi BBM Nasional dinilai cukup berpengaruh pada tingkat inflasi jika dilakukan penyesuaian harga.