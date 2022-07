GoPay Berpeluang Jadi Kontributor Utama Perolehan Laba GOTO

Survei Populix menyatakan GoPay menjadi e-wallet yang paling leading untuk kategori Most Used e-Wallet Apps dengan skor 88 persen.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengguna GoPay saat ini terus meningkat seiring dengan makin populernya platform e-wallet alias dompet elektronik ini di Indonesia.

Hasil survei yang diselenggarakan Populix bertajuk ‘Consumer Preference Towards Banking and e-Wallet Apps’ yang dirilis Juli 2022 menyatakan GoPay menjadi e-wallet yang paling leading untuk kategori Most Used e-Wallet Apps dengan skor 88 persen.

Masih berdasarkan hasil survei ini, posisi kedua di kategori yang sama adalah Dana (83 persen) diikuti OVO (79 % ), Shopee Pay (76 % ), dan LinkAja (30 % ).

Riset Populix ini juga membeberkan beberapa alasan popularitas e-wallet yang mendorong peningkatan penggunaannya dalam keseharian masyarakat.

Yang menjadi poin tertinggi adalah karena mempermudah transaksi (81 % ) dan selanjutnya karena terintegrasi dengan e-Commerce (80 % ).

Alasan ketiga karena mudah digunakan (79 % ). Aplikasi e-wallet yang memenuhi tiga unsur tersebut seperti dimiliki GoPay yang kemudian menjadikan tingkat penggunaannya oleh masyarakat sangat tinggi.

Hasil riset ini juga mencatat mayoritas transaksi menggunakan e-Wallet adalah untuk pembayaran e-Commerce (85 % ) diikuti untuk pembayaran transportasi ojek online/ride-hailing (71 % ) dan top-up pulsa ponsel (69 % ). Frekuensi penggunaan tertinggi adalah 2 sampai 3 kali dalam seminggu (24 % ), setiap hari (20 % ), dan 4 sampai 5 kali dalam seminggu (17 % ).

Untuk kategori Bank Digital, Most Used Digital Banking Apps alias aplikasi bank digital paling sering digunakan masyarakat ditempati oleh Bank Jago (46 % ) yang berkolaborasi erat dengan GoTo Financial. Tempat kedua adalah Neo Bank (40 % ), dan diikuti Jenius (32 % ).

Sama seperti e-Wallet, peningkatan penggunaan aplikasi bank digital terutama karena menawarkan kemudahan transaksi (75 % ), mudah digunakan (74 % ), hemat waktu (67 % ), banyak fitur (65 % ), dan mudah untuk menelusuri transaksi keuangan (62 % ).

Sedangkan di kategori Mobile Banking, aplikasi yang paling banyak digunakan masyarakat adalah BCA Mobile milik PT Bank BCA Tbk (60 % ) diikuti BRImo dari PT Bank BRI Tbk (26 % ) dan Livin dari PT Bank Mandiri Tbk (25 % ).

