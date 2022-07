Rupiah Kembali Tembus Rp 15.000 Per Dolar AS Setelah BI Umumkan Pertahankan Suku Bunga

WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN

Petugas menunjukkan dollar AS di salah satu money changer di Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014). Jumat pagi ini (22/7/2022) rupiah dibuka melemah 3 poin ke level Rp 15.039 dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp 15.036 per dolar AS. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN