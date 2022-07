Joe Biden dan Xi Jinping akan Adakan Pembicaraan di Tengah Ketegangan Baru atas Taiwan

Ilustrasi pertemuan Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan puncak virtual dari Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, 15 November 2021.Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan Presiden AS Joe Biden akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping pada Kamis (28/7/2022) besok, di tengah ketegangan baru antara Washington dan Beijing atas klaim China terhadap Taiwan.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada wartawan pada Selasa (26/7/2022) kemarin, selain ketegangan di Taiwan, mengelola persaingan ekonomi antara AS dan China serta perang di Ukraina juga akan menjadi fokus pembicaraan tersebut.

"Semuanya mulai dari ketegangan di Taiwan, hingga perang di Ukraina, serta bagaimana kami mengelola persaingan antara kedua negara dengan lebih baik, tentu saja di bidang ekonomi," kata Kirby.

Dilansir dari Reuters, pembicaraan ini datang ketika Beijing memberikan peringatan keras kepada pemerintah Biden mengenai kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan, yang diklaim sebagai wilayah China.

Kirby juga mengungkapkan, pembicaraan yang akan dilakukan melalui panggilan telepon ini, telah lama dijadwalkan dan ada agenda yang cukup kuat untuk dibicarakan Biden dan Xi.

"Ini adalah panggilan yang telah dijadwalkan untuk waktu yang lama dan sudah ada agenda yang cukup kuat untuk dibicarakan oleh kedua pemimpin ini," ujarnya.

Di bawah Kebijakan Satu Tiongkok (One-China Policy), AS tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, namun terikat oleh hukum AS untuk memberikan Taiwan sarana untuk mempertahankan diri. Gedung Putih dengan cepat menegaskan kembali sikapnya tidak akan berubah walaupun ada spekulasi mengenai kemungkinan perjalanan Pelosi.

Kirby menjelaskan bahwa Pelosi berada di garis suksesi kepresidenan, sehingga perjalanannya ke luar negeri adalah masalah keamanan nasional AS.

Selain itu, pemerintah AS telah memperdebatkan apakah akan menaikkan beberapa tarif barang-barang China sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi AS, namun menurut Kirby keputusan tersebut diharapkan tidak diambil sebelum panggilan telepon kedua pemimpin ini terjadi.

Perdebatan tersebut datang ketika Kongres AS mempertimbangkan undang-undang yang dikenal sebagai undang-undang CHIP, untuk memberikan subsidi sekitar 52 miliar dolar AS untuk industri semikonduktor AS, serta kredit pajak investasi untuk pabrik chip semikonduktor yang diperkirakan bernilai 24 miliar dolar AS, yang didesak Joe Biden sebagai langkah penting untuk bersaing dengan China secara ekonomi.

