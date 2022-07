Rupiah Hari Ini Diperkirakan Bergerak Stabil di Kisaran Rp 15.000 Per Dolar

Petugas Bank Indonesia melayani warga yang menukarkan uang kertas lama dan rusak di loket gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013). Rupiah pada perdagangan Rabu ini (27/7/2022) diperkirakan bergerak stabil di kisaran Rp 15.000 per dolar AS. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu 27 Juli 2022 diperkirakan akan bergerak stabil

Menurut analis DCFX Futures Lukman Leong, pasar masih wait and see menunggu keputusan serta pernyataan dari bank sentral AS Federal Reserve terkait kebijakan moneternya.

The Fed sejauh ini diprediksi less hawkish sehingga cenderung menekan dolar AS untuk saat ini.

"Meningkatnya kekhawatiran terhadap resesi bisa memicu sentimen risk off di pasar yang justru menguatkan dolar AS," ujar Lukman kepada Kontan.co.id, Selasa (26/7/2022).

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo memperkirakan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih akan stabil di kisaran Rp 15.000 pada perdagangan hari ini.

Keputusan suku bunga The Fed akan menjadi sentimen utama dalam perdagangan valuta.

Pasar terlihat sudah mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga acuan AS sebesar 75 bps.

"Apabila The Fed memberi kejutan dengan kenaikan 100 bps, maka dolar AS kemungkinan akan bergerak naik kembali sebelum turun koreksi lebih jauh untuk bulan depan," tutur Sutopo.

Menurut Sutopo, pergerakan di atas Rp 15.030 per dolar AS akan membawa kurs rupiah untuk menguji Rp 15.100. Sementara pergerakan di bawah harga Rp 14.968 akan menguji dukungan penguatan rupiah ke Rp 14.800 per dolar AS.

Untuk perdagangan Rabu (27/7), Sutopo memprediksi nilai tukar rupiah akan berada dalam kisaran Rp 14.960 per dolar AS-Rp 15.010 per dolar AS.

Sementara Lukman memperkirakan, rentang pergerakan rupiah esok berada di Rp 14.950 per dolar AS-Rp 15.025 per dolar AS.

Kurs rupiah spot stagnan di Rp 14.993 per dolar AS pada perdagangan Selasa (26/7/2022) kemarin. Sedangkan kurs rupiah Jisdor menguat ke Rp 14.984 per dolar AS dari hari sebelumnya Rp 14.992 per dolar AS.

