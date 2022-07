The Fed Naikkan Suku Bunga 75 Basis Poin, Begini Dampaknya ke Dolar, Emas Hingga Kripto

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed kembali menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin ke kisaran 2,25 persen - 2,5 persen pada Rabu (27/7/2022).

Kenaikan 75 basis poin ini membawa suku bunga The Fed ke rekor tertingginya sejak 2018 sekaligus menandai langkah terbaru The Fed dalam upayanya untuk mengurangi tekanan inflasi yang tinggi.

Bursa saham AS melonjak setelah kenaikan suku bunga The Fed diumumkan, dengan indeks Dow Jones Industrial Average naik 450 poin dan indeks Nasdaq Composite melonjak 4 persen. Selain pasar saham, kenaikan suku bunga The Fed juga berpengaruh terhadap pergerakan harga mata uang kripto hingga komoditas seperti minyak dan emas.

1. Emas

Harga emas membalikkan kerugian dan bergerak ke zona hijau pada perdagangan Rabu kemarin, menyusul pengumuman kenaikan suku bunga The Fed.

Baca juga: Ikuti Langkah The Fed, Bank-bank di Amerika Serikat Turut Naikkan Suku Bunga Pinjaman

Dikutip dari CNBC, Harga emas berjangka AS naik 0,3 persen menjadi 1,722,2 dolar AS.

Harga platinum naik 0,85 persen menjadi 881,08 dolar AS, sementara harga paladium naik 0,87 persen menjadi 2,028 ribu dolar AS. Sedangkan harga spot silver merosot 0,76 persen menjadi 18,46 dolar AS per ons.

Harga emas telah turun lebih dari 300 dolar AS sejak naik melewati level 2 ribu dolar AS per ons pada awal Maret lalu, yang dipicu oleh kenaikan suku bunga The Fed yang cepat dan reli dolar baru-baru ini.

Sementara nilai dolar AS telah melemah menyusul kenaikan suku bunga The Fed kemarin, sehingga meningkatkan daya tarik emas bagi para investor yang memegang mata uang lainnya

2. Dolar AS