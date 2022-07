Jumat Pagi, Rupiah Perlahan Menguat ke Level Rp14.878

Petugas menghitung mata uang dolar AS yang ditukar warga di Golden Money Changer, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung. Mengutip data Bloomnberf, Jumat pagi ini nilai tukar rupiah menembus ke level Rp14.878 per dolar AS. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau menguat pada Jumat (29/7/2022), seiring masih kuatnya sentimen eksternal.

Pada pagi ini, mengutip data Bloomberg sekitar pukul 09.13 WIB, rupiah sukses menembus ke level Rp14.878 dari posisi penutupan perdagangan di hari sebelumnya (28/7/2022) yang sebesar Rp14.921 per dolar AS.

Sebelumnya, Pengamat Pasar Keuangan, Ariston Tjendra mengatakan, nilai tukar rupiah mendapatkan angin segar setelah pengumuman the Fed dinihari kemarin.

“Ini karena the Fed memberikan indikasi bahwa tidak akan terlalu agresif di rapat berikutnya,” ucap Ariston kepada Tribunnews, (28/7/2022).

Menurutnya, fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap mata uang lain masih akan terpengaruh rilis data produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat kuartal II-2022.

Baca juga: Rupiah Pagi Menguat Terhadap Dolar AS, Merangkak ke Level Rp 14.943

Bila PDB di AS menunjukkan hasil positif yang artinya AS tidak masuk ke resesi, dolar AS mungkin bisa menguat lagi. Sehingga dapat disimpulkan ekonomi AS masih kuat menahan gempuran inflasi tinggi.

Sebaliknya, kalau data PDB negatif, dolar AS bisa melemah. Dengan demikian, nilai tukar dolar AS terhadap mata uang lain masih akan terdampak oleh sentimen rilis PDB.

Baca juga: Analis: Rupiah Hari Ini Masih Rentan Melemah

“Jadi pergerakan rupiah bergantung data AS ini. Potensi penguatan ke arah Rp14.850, sementara potensi pelemahan ke arah Rp15.000,” pungkas Ariston.