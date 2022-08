Jalankan Program Transformasi SDM, Upaya Peruri Berbuah Manis di HCREA 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Upaya serius Peruri menjalankan program transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) di perusahaan berbuah positif di ajang Human Capital on Resilience Excellence Award 2022 (HCREA 2022).

Tim juri menilai BUMN ini berhasil merumuskan strategi SDM untuk mengantisipasi sejumlah tantangan yang terjadi pada era pandemi.

Adi Sunardi, Head of Corporate Security Peruri mengatakan, hal utama dalam program transformasi SDM Peruri adalah fokus pada peningkatan kompetensi karyawan untuk menunjang bisnis digital yang saat ini menjadi bisnis baru di samping bisnis konvensionalnya mencetak dokumen sekuriti milik negara.

Adi Sunardi menambahkan, pihaknya telah melakukan pengembangan Teknologi Informasi untuk mendukung kinerja korporasi serta berfokus pada strategi bisnis Perusahaan.

Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil Asesmen INDI 4.0 yang diraih Peruri mencapai skor 3,05 sehingga Peruri mendapatkan kategori Champion INDI 4.0 pada tahun ini.

Berdasarkan hal itu, pada ajang Human Capital on Resilience Excellence Award 2022, Peruri mendapat sejumlah penghargaan.

Beberapa penghargaan yang diraih adalah The Best HR Support on Business Transformation, The Best Human Capital based on Technology, The Most Resilience Company 2022 dan Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri sebagai The Best Leadership Development Focus on HC. Penghargaan diterima oleh Adi Sunardi, Head of Corporate Secretary Peruri di Hotel El Royale Bandung.

“Penghargaan ini merupakan hasil jerih payah manajemen dan seluruh karyawan Peruri yang sama-sama berkomitmen untuk melakukan transformasi SDM dan bisnis digital. Semoga ke depannya kami tetap konsisten melakukan improvement untuk memajukan perusahaan menjadi perusahaan yang unggul,” kata Adi Sunardi dalam pernyataan pers tertulis di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Dia menjelaskan, pihaknya telah menerapkan penyelarasan kinerja dan penghargaan dengan kecepatan, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi karyawan melalui beberapa program di antaranya reward-based performance, innovation awards dan best employee award.

Dalam upaya peningkatan engagement dan retention kepada karyawan, Peruri telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti flexible working arrangement dan retention & expertise rewards program.

"Untuk mendukung proses bisnis yang terdigitalisasi, Peruri telah mengubah proses-proses manual (kertas) menjadi digital (paperless) seperti surat menyurat, tanda tangan digital, arsip digital, monitoring proses produksi dan penagihan pembayaran mitra yang bisa dilakukan secara paperless. Saat ini Peruri juga sedang membangun perluasan proses persuratan antar BUMN yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak," katanya.

Pengembangan SDM dan Teknologi Informasi yang baik sejatinya akan memberikan dampak positif kepada seluruh perusahaan pada proses pertumbuhan ekonomi Indonesia secara terus menerus dan berkesinambungan. Terlebih lagi, karyawan merupakan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan yang perlu dikelola dengan baik. (*/)