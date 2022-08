Digitalisasi Dinilai Kunci untuk Memperkuat Bisnis, Sekaligus Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - GoToko melanjutkan visi dan misinya untuk berekspansi ke lebih banyak wilayah di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali pada Agustus 2022.

Ekspansi ini juga menandai tahun kedua GoToko membantu warung untuk berkembang dan meningkatkan bisnis mereka, terutama di masa sulit akibat pandemi, sekaligus bukti komitmen GoToko sebagai teman terbaik warung dan platform pilihan untuk menjalankan bisnis secara efisien.

Chief Executive Officer & President Director of the Board Gurnoor Singh Dhillon mengatakan, ekspansi tahap kedua ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk menjangkau lebih dalam dan Win in Many Indonesias.

“Kami mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari para pemilik warung terhadap ekspansi yang dilakukan. Hal ini membuat kami bersemangat menjadi platform pilihan yang menghubungkan para underserved retailers dengan brand principals untuk mendorong daya saing, sekaligus meningkatkan bisnis mereka,” kata Gurnoor dalam keterangannya, Jumat (12/8/2022).

Ekspansi tahap kedua yang bertepatan dengan peringatan lahirnya GoToko yang kedua tahun juga ditandai dengan peluncuran wajah baru perusahaan yang melambangkan semangat baru, sekaligus sebagai simbol untuk mengajak para GoToko Guardians (karyawan), warung, dan brand principal untuk melanjutkan perjalanan GrowWithGoToko (Maju Bersama GoToko) yang merupakan semangat inti perusahaan.

Didukung kemitraan yang kuat dengan brand principal terkemuka, pemilik warung pada area ekspansi kini dapat mengakses beragam produk yang relevan dan komprehensif dengan harga yang kompetitif, ketersediaan stok dengan jaminan waktu pengiriman melalui platform GoToko.

Dari ekspansi ini, GoToko berharap untuk selalu menjadi platform digital pilihan warung yang menciptakan nilai tambah untuk memberdayakan ekosistem melalui teknologi, alih-alih menciptakan disrupsi.

Mendukung ekspansi, GoToko juga telah meningkatkan infrastruktur perusahaan di Pulau Jawa dan Bali dengan menambah lebih banyak gudang penyimpanan stok di lokasi-lokasi yang strategis; disertai dengan armada pengiriman yang andal untuk memastikan pengiriman barang berjalan dengan efisien.

“Pertumbuhan warung adalah tujuan utama GoToko, sehingga sangat krusial bagi kami memahami kebutuhan mereka dan memberikan solusi terbaik untuk menyikapi operasional bisnis yang kurang efisien. Nilai GoToko yang berorientasi pada pelanggan, membuat kami memiliki proposisi untuk tak hanya ingin mengembangkan bisnis warung secara kuantitatif, melainkan juga menciptakan dampak sosial dengan bergandeng tangan bersama mendorong transformasi digital warung, sehingga mereka tidak tertinggal dalam melayani pelanggannya,” kata Gurnoor.