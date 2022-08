Cegah Kuota BBM Subsidi Jebol, Ekonom Usul Selisih Harga Pertamax dan Pertalite Maksimal Rp 1.500

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi melihat adanya disparitas harga yang terlalu jauh antara Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan Pertamax.

Contohnya, di Provinsi DKI Jakarta harga BBM Pertalite Rp 7.650 per liter. Sedangkan harga Pertamax Rp 12.500 per liter. Ada disparitas harga berkisar Rp 4.850 per liter.

"Turunkan disparitas yang menganganga antara harga Pertamax dan Pertalite," ujar Fahmy saat dihubungi Tribunnews, Minggu (14/8/2022).

Baca juga: Kurangi Beban APBN, Anggota Komisi VII Dorong Pemerintah Berani Putuskan Kenaikan Harga BBM Subsidi

Fahmy menilai perlu menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan.

"Maksimal selisih harga sebesar Rp. 1.500 per liter," tutur Fahmy.

Kebijakan harga tersebut, diharapkan Fahmy, akan mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax. Perlu juga dilakukan komunikasi publik secara besar-besaran bahwa penggunaan Pertamax sesungguhnya lebih baik untuk mesin kendaraan dan lebih irit.

Fahmy menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hanya mengeluhkan kuota BBM subsidi jebol. Ia mengingatkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan tegas dan lugas.

"Untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi tidak bisa hanya dengan mengeluh dan menghimbau saja," ucap Fahmy.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengeluhkan jebolnya kuota BBM subsidi. Pasalnya, konsumsi BBM Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL) setara dengan 73,04 persen dari total kuota ditetapkan sebesar 23 juta KL, sehingga hanya tersisa 6,2 KL.