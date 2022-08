Jumat Pagi, Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS, Kini di Level Rp 14.866

Karyawan menunjukkan mata uang Rupiah dan Dolar AS di tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (14/10/2021). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah pada Jumat (19/8/2022) pagi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah pada Jumat (19/8/2022) pagi.

Mengutip data Bloomberg sekitar pukul 09.36 WIB, rupiah berada di level Rp 14.866.

Sebelumnya pada penutupan Kamis (18/8/2022), rupiah berada di level Rp 14.836.

Analis PT Sinarmas Futures, Ariston Tjendra sebelumnya mengatakan, rupiah dan mata uang lainnya mengalami pelemahan terhadap dolar AS karena sentimen the Fed.

“Notulen Rapat the Fed yang dirilis dinihari tadi mengungkapkan keinginan the Fed untuk melihat inflasi AS turun secara signifikan. Ini artinya the Fed masih akan mendorong kebijakan kenaikan suku Bunga acuannya ke depan,” ucap Ariston kepada Tribunnews, (18/8/2022).

“Indikasi ini bisa mendorong penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya termasuk rupiah,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Ariston, pelemahan nilai tukar dolar AS juga terdampak perlambatan ekonomi China sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua karena lockdown Covid-19, sebagaimana rilis data ekonomi China Di awal pekan ini, juga menambah sentimen negatif ke pasar.

Dengan demikian, maka fluktuasi nilai tukar Rupiah pada hari ini (19/8/2022) bakal berada di rentang Rp14.880 hingga Rp14.900.

“Besok, potensi ke arah Rp14.880 hingga Rp14.900, sementara support di kisaran Rp14.800,” pungkas Ariston.