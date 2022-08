Dampak Rights Issue Bank Syariah Indonesia, Dinilai Dapat Perluas Bisnis dan Beri Manfaat Konsumen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menorehkan langkah yang baik pada triwulan I/2022 dengan membukukan laba bersih mencapai Rp987,68 miliar atau naik 33,18% secara year on year (YoY). Paparan kinerja triwulan I/2022 BSI disampaikan oleh Direktur Utama BSI Hery Gunardi (tengah) didampingi Direktur Retail Banking BSI Kokok Alun Akbar (kiri), Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho (dua dari kiri), Direktur Information Technology BSI Achmad Syafii (empat dari kiri) dan Direktur Compliance & Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi (paling kanan) di Jakarta (28/4/2022). //IST/HO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI/BRIS) mempertebal permodalannya dengan menerbitkan 6 miliar saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Langkah strategis ini dinilai akan memperluas bisnis BSI dan mendorong produk pembiayaan menjadi lebih murah sehingga memberi manfaat positif bagi konsumen.

Peneliti ekonomi syariah Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fauziah Rizki Yuniarti mengatakan, dengan menambah modal, BSI akan memiliki bisnis yang lebih luas dan lebih mudah mendapatkan dana murah.

“Karena dana murah banyak dia (BSI) bisa bikin produk pembiayaan lebih murah. Konsumen diuntungkan kalau bank jadi buku IV,” ucap Fauziah dalam keterangannya, Minggu (21/8/2022).

Dirinya menilai potensi bisnis BSI juga masih sangat luas. Salah satunya minimnya masyarakat Indonesia yang belum memiliki rekening bank. Ceruk pasar tersebut sangat besar dan belum dioptimalkan oleh bank-bank yang ada saat ini.

Sementara itu, Kepala Riset Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma mengatakan, kemungkinan dana rights issue akan digunakan untuk mengakuisisi unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sebelumnya, rencana BSI mengakuisisi BTN Syariah mencuat seiring dengan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir pada awal tahun ini.

Dia berharap UUS BTN akan memperkuat posisi sekaligus memperbesar kapasitas BSI.

Konsolidasi ini merupakan visi pemerintah untuk terus mendorong penguatan ekonomi dan perbankan syariah melalui BSI.