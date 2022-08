Erick Thohir: Pemerintah Tidak Hilangkan Subsidi BBM, Hanya Pengurangan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, pemerintah tidak akan menghilangkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), hanya berencana untuk mengurangi subsidi.

Pemerintah tengah berupaya menekan subsidi energi dari Rp 502 triliun ke level Rp 300 triliun. Erick mengatakan, saat ini harga Pertamax Rp 12.500 per liter jauh di bawah harga keekonomiannya. Ia membandingkan dengan harga BBM Shell dengan spesifikasi RON 92.

“Kalau kita lihat harga BBM kita dibandingkan, misal Pertamina, Pertamax Rp 12.500 kalau kita lihat Shell Rp 17.000an,” ujar Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi VI di DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Erick mengatakan, Pertamax juga disubsidi oleh pemerintah sehingga di bawah harga keekonomian. Ia menjabarkan, harga BBM luar negeri 105 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, sedangkan anggaran pemerintah 63 dolar AS per barel.

“Kemudian menjadi 93 dolar AS. Artinya pemerintah tidak menghilangkan subsidi,” tutur Erick.

Ia memastikan, pemerintah akan menghitung secara rinci. Dan tidak akan menghapus subsidi, namun melakukan pengurangan subsidi.

“Yang dilakukan pemerintah pengurangan subsidi. dari 105 dolar AS ke 90 dolar AS. Ini yang bisa kita sampaikan saat ini, karena belum ada rapat lanjutan,” kata Erick.

Stok Pertalite Kian Tipis

Sebelumnya diberitakan, PT Pertamina (Persero) mencatat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL).