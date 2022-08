Harga Rata-Rata Telur Ayam Secara Nasional Rp31.000 per Kg, di Papua Tembus Rp39.000

Peternak memanen telur ayam di Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga rata-rata telur ayam pada 24 Agustus 2022 di 34 provinsi adalah Rp31.000 per kilogram (kg).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah hingga saat ini belum mampu menstabilkan harga telur ayam secara nasional yang rata-rata di level Rp 31.000 per kilogram (kg), dan bahkan di Papua di atas Rp 39.000 per kg.

Harga tersebut naik 1,64 persen dibandingkan harga rata-rata di minggu sebelumnya yaitu 18 Agustus 2022 yang sebesar Rp30.500 per kg.

Berdasarkan grafik nasional data Kementerian Perdagangan, terkait disparitas telur ayam ras, Provinsi Papua menjadi wilayah yang harga rata-rata telur ayam termahal yaitu Rp39.689 per kg.

Kemudian di tempat kedua ada Kalimantan Utara yang harga telur di wilayah tersebut senilai Rp37.250 per kg.

Kemudian Sulawesi Tengah dan Maluku, serta Sulawesi Tenggara yang masing-masing memiliki harga telur ayam Rp36.200 per kg, Rp34.725 per kg, dan Rp33.367 per kg.

Untuk di DKI Jakarta, harga telur berada di level Rp30.727 per kg.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkap dua faktor utama yang menyebabkan harga komoditas telur ayam melonjak.

Ia menjelaskan, harga telur sudah dijual di atas Rp30.000 saat dirinya pertama menjadi kali menjabat sebagai Mendag. Namun harga itu sempat turun menjadi Rp26.000 per kilogram.