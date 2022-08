Harga BBM Terbaru Hari Ini Senin, 29 Agustus 2022: Pertalite Rp 7.650, Pertamax Rp 13.000

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini update harga BBM hari ini, Senin, 29 Agustus 2022.

Sebelumnya, Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar subsidi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan harga BBM di Indonesia jauh di bawah keekonomian.

"Kalau menggunakan hitungan dolar AS di Rp 14.700 dan harga minyak 105 dolar AS, harusnya harga Solar Rp 13.950 per liter," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (26/8/2022).

Sementara harga Pertalite yang sekarang Rp 7.650/liter harusnya Rp 14.450/liter, jika menyesuaikan hitungan minyak dunia 105 dolar AS dan kurs Rp 14.700 per dolar AS.

Hingga artikel ini ditulis, kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar belum diumumkan.

Baca juga: Sekjen Gerindra Minta Presiden Jokowi Tunda Kenaikan Harga BBM

Daftar Harga BBM Pertamina Senin, 29 Agustus 2022 menurut MyPertamina:

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- Pertalite: Rp 7.650

- Pertamax: Rp 12.500

- Dexlite: Rp 17.800

- Pertamina Dex: Rp 18.900

- Pertamax Turbo : Rp 17.900

Provinsi Sumatera Utara

- Pertalite: Rp 7.650

- Pertamax: Rp 12.750

- Dexlite: Rp 18.150

- Pertamina Dex: Rp 19.250

- Pertamax Turbo : Rp. 18.250