Pasca Pidato Jerome Powell Saham Miliarder Elon Musk hingga Jeff Bezos Kompak Rontok

Harta Elon Musk bos Tesla susut akibat kebijakan The Fed

Laporan Wartawan Tribunnews.Com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Usai Ketua Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) Jerome Powell memberikan pidato pada forum kebijakan tahunan di Jackson Hole, sejumlah saham milik miliarder dunia kompak anjlok hingga merugi miliaran dolar AS.

Penurunan tersebut terjadi setelah Jerome memberikan sinyal hawkish dengan terus mengerek naik suku bunga AS ke level tertinggi sampai laju inflasi turun ke level 2 persen, meski pengetatan kebijakan moneter dipercaya dapat menghentikan laju inflasi.

Namun sayangnya sikap agresif The Fed berpotensi mendatangkan penderitaan bagi rumah tangga dan bisnis di AS, ini terjadi karena suku bunga di perbankan ikut terkerek naik hingga membuat bunga dana pinjaman melonjak ke level tertinggi.

Kondisi tersebut lantas mendorong sejumlah perusahaan untuk melakukan pemangkasan karyawan di tengah krisis ekonomi, alasan inilah yang membuat investor khawatir apabila pengetatan kebijakan moneter secara perlahan dapat memicu ekonomi AS jatuh ke jurang resesi.

Tekanan investor bahkan membuat bursa saham AS atau Wall Street ikut anjlok pada perdagangan Jumat lalu. Akibatnya, indeks acuan utama seperti Dow Jones, S&P dan Nasdaq menelan kerugian lebih dari 3 persen, hingga memangkas kekayaan miliarder AS sebesar 78 miliar dolar AS.

Dimana kekayaan bos Tesla Elon Musk turun sebanyak 5,5 miliar dolar AS pada perdagangan Sabtu (27/8/2022), penurunan serupa juga terjadi pada saham Jeff Bezos pendiri dari raksasa teknologi Amazon berdasarkan data indeks Bloomberg Billionaires usai pidato Jerome saham kekayaan Jeff hilang sebanyak 6,8 miliar dolar AS.

Menyusul yang lainnya, kekayaan Bill Gates dan Warren Buffett juga ikut terseret turun dengan masing-masing ambles sebanyak 2,2 miliar dolar AS dan 2,7 miliar dolar AS.

Sementara kekayaan Sergey Brin dilaporkan anjlok di bawah 100 miliar dolar pada perdagangan di New York.

Kemungkinan pembengkakan kerugian tersebut akan terus dialami oleh para miliarder dunia, seiring dengan meningkatnya suku bunga acuan yang akan di tetapkan The Fed pada pertemuan di bulan September mendatang.