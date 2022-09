Pemerintah Naikkan Harga BBM di Tengah Tren Penurunan Harga Minyak Dunia, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di saat harga minyak dunia mengalami tren penurunan dalam beberapa waktu belakangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, keputusan terkait penyesuaian harga BBM telah dilakukan secara cermat.

Hal tersebut telah diperhitungkan sesuai dengan skenario rata-rata dan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) hingga akhir tahun, serta kapasitas anggaran negara saat ini.

Sebagai informasi, ICP adalah harga patokan minyak mentah Indonesia yang digunakan dalam penghitungan bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan minyak mentah bagian Pemerintah yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.

Menurutnya, meski harga minyak dunia mengalami penurunan, namun rata-rata harga ICP masih relatif masih tinggi.

Bahkan, jika nanti ke depannya harga ICP turun hingga 90 dollar AS per barel, rata-rata harga secara tahunan ICP masih berada pada kisaran 98 dollar AS per barel.

"Kami terus melakukan penghitungan harga minyak ICP, (meski) turun sekalipun maka harga rata-rata ICP Indonesia masih di angka 98 dollar AS. Atau nanti kalau turun di bawah 90 dolar AS maka rata-rata tetap di level 97 dolar AS," ucap Sri Mulyani dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

Dengan demikian, besaran subsidi BBM yang dianggarkan pemerintah tetap akan membengkak, meskipun jika nanti harga ICP mengalami penurunan cukup signifikan.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, dengan rata-rata harga tahunan ICP sebesar 99 dolar AS per barel, maka pemerintah perlu menambah lagi sekitar Rp151 triliun, dari anggaran subsidi energi Rp502 triliun saat ini.

