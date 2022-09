Permudah Akses Distribusi BBM Bersubsidi untuk Nelayan, Kemenkop Siapkan Program Solusi Solar

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memulai pilot project Program Solusi Nelayan di tujuh kota, yakni Lokna, Deli Serdang, Indramayu, Pekalongan, Semarang, Surabaya dan Lombok Timur.

Program ini untuk melancarkan rantai distribusi BBM kepada nelayan, sehingga menjadi lebih tepat sasaran dan harga.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki, menyampaikan langkah ini menjadi solusi bagi nelayan, sehingga diharapkan akan memiliki dampak bagi kesejahteraan nelayan sendiri.

"Dengan Program Solusi Nelayan ini, solar untuk koperasi nelayan akan mampu memperbaiki akses nelayan untuk kemudahan mendapatkan solar. Sehingga nanti kenaikan solar tidak terlalu terdampak karena rantai pasoknya bisa diperbaiki. Mereka bisa langsung mendapatkan harga yang lebih murah," tutur Teten dalam keterangan resminya, Senin (5/9/2022).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, menyebut penyaluran BBM subsidi untuk nelayan melalui koperasi kepada anggotanya by name by address, dipastikan akan langsung dinikmati oleh para nelayan.

"Jadi tujuh lokasi ini akan segera kita jalankan. Pertamina akan pastikan kuota untuk BBM bersubsidi bagi nelayan di tujuh daerah tersebut akan kita salurkan melalui koperasi, yang sudah ditetapkan nanti oleh pihak KemenKopUKM," ungkap Nicke.

Menteri BUMN Erick Thohir, menyatakan sebelum resmi dirilis, pihaknya akan meluncurkan Program Solusi Nelayan dengan berkonsultasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau nanti program ini berjalan dengan baik, baru kita kembangkan mulai Desember 2022 ke seluruh Indonesia. Kita coba bertahap untuk membantu nelayan yang hari ini kesulitan karena ada pengurangan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak). Kita buktikan bahwa pemerintah hadir memberikan solusi untuk nelayan," jelasnya.

Melalui program ini, koperasi juga akan membantu modal kerja para anggotanya.

Ditambah kontribusi Kementerian BUMN yang akan mendorong pembiayaan melalui koordinasi dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) maupun PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk membangun ekosistem yang lain.

"Ini supaya BRI juga bisa membantu para nelayan dengan kemudahan modal kerja. Nah ibu-ibu nelayan nanti bisa dikoordinasikan dengan program PNM Mekar," ucap Erick