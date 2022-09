Transformasi Digital, Solusi UMKM Untuk Kembangkan Bisnis Menjadi Lebih Besar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut UMKM, saat ini memainkan peran penting dalam perekonomian dunia. Bahkan, sebanyak 90 persen bisnis global dan setengah dari lapangan kerja global bergantung pada UMKM.

Terlebih lagi di negara berkembang, sektor UMKM formal memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dan UMKM informal memberikan kontribusi dampak ekonomi yang lebih besar lagi.

Di Indonesia, UMKM merupakan pilar utama perekonomian nasional dan berkontribusi 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam laporan studi yang dilakukan Boston Consulting Group (BCG) dan Telkom Indonesia berjudul Powering Up a Post-Pandemic Rebound For MSMEs Through Digital Transformation, terdapat sebuah pernyataan.

Bahwa, salah satu faktor yang berkontribusi dalam peningkatan kinerja UMKM adalah digitalisasi, sebagai contoh lebih dari 60 persen UMKM telah memanfaatkan platform digital dalam mencari pemasok dan menjangkau pelanggan.

Direktur Digital Business Telkom Indonesia yang juga sekaligus B20 Digitalization Task Force Deputy Chair, Fajrin Rasyid mengatakan, dengan bertransformasi menuju digital maka UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan proses dan cara kerja, dan mengurangi biaya bisnis yang sedang berlangsung.

“Transformasi digital menyediakan platform penting untuk mendukung dan mengangkat peluang bagi UMKM selama periode yang penuh tantangan ini,” ungkap Fajrin dalam MSMEs Report 2022 di Youtube Sea Today, Kamis (1/9/2022).

“Teknologi digital dapat menyediakan alat yang sangat berharga untuk memastikan kelangsungan bisnis saat mengakses pasar baru dan yang sedang berkembang secara nasional, regional, dan global,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pandemi Covid-19 telah memukul aktivitas masyarakat dan juga berdampak cukup dalam terhadap operasional serta pendapatan UMKM.