Minyak Dunia Anjlok Jadi 85,33 Dolar AS Per Barel, Ini Sejumlah Penyebabnya

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - Harga minyak jatuh pada perdagangan hari ini, Rabu (7/9/2022), karena pembatasan Covid-19 yang diterapkan China dan ekspektasi kenaikan suku bunga yang memicu kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi.

DIkutip dari Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent turun 1,35 dolar AS atau 1,5 persen menjadi 91,48 dolar AS per barel pada pukul 04:20 GMT.

Sebelumnya harga Brent telah jatuh 3 persen pada sesi perdagangan sebelumnya.

Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS terkoreksi 1,8 persen atau 1,55 dolar AS menjadi 85,33 dolar AS per barel.

Harga minyak memangkas kenaikan kuat yang dibuat pada hari Senin (5/9/2022) lalu setelah Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, mengurangi produksi minyak sebesar 100.000 barel per hari pada bulan Oktober.

"Memudar pemantulan pemotongan produksi OPEC+ tidak terlalu sulit dilakukan mengingat daftar tantangan ekonomi global. Meskipun beberapa data layanan AS lebih baik dari perkiraan, pertumbuhan global tidak terlihat bagus sama sekali dan itu adalah masalah untuk harga minyak mentah," kata analis pasar senior di perusahaan valuta asing OANDA, Edward Moya.

Seorang analis di perusahaan jasa keuangan CMC Markets, Tina Teng mengatakan nilai dolar AS yang kuat, kenaikan suku bunga yang agresif, lonjakan imbal hasil obligasi, dan perlambatan pertumbuhan China merupakan faktor yang menekan harga minyak.

"Singkatnya, pasar berjangka minyak menilai 'stagflasi' dalam ekonomi global," tambah Teng.

Kebijakan nol-Covid yang ketat di China membuat kota-kota seperti Chengdu, yang memiliki 21,2 juta penduduk, terkunci.

Kebijakan ini telah membatasi pergerakan penduduk dan permintaan minyak di China sebagai konsumen minyak terbesar kedua di dunia.