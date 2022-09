Inflasi Terburuk AS Diprediksi Segera Berakhir, The Fed Bakal Longgarkan Kebijakan?  

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Indeks harga produsen dan angka penjualan eceran Amerika Serikat (AS) untuk bulan Agustus dijadwalkan dirilis pekan ini.

Angka-angka tersebut dapat mengubah pandangan Bank Sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) yang diperkirakan kembali menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan berikutnya pada 21 September 2022.

Indeks harga konsumen (CPI) AS untuk bulan Agustus akan dirilis Selasa (13/9/2022) besok, sedangkan indeks harga produsen (PPI) akan dirilis Rabu (14/9/2022) mendatang.

Investor masih memprediksi kenaikan suku bunga The Fed sebesar 75 basis poin, dengan Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan pada pekan lalu bahwa The Fed memiliki, dan menerima, tanggung jawab untuk stabilitas harga. Kita perlu bertindak sekarang.

Akankah The Fed memperketat kebijakan moneter jika data inflasi AS mulai menurun?

Melansir dari CNN, ekonom memperkirakan CPI AS untuk bulan Agustus akan mencapai 8,1 persen, turun tipis dari angka CPI di bulan Juli.

Namun tentu saja, 8,1 persen masih tergolong tinggi menurut standar historis. Tetapi ini akan menjadi penurunan yang mencolok dari inflasi di bulan Juni sebesar 9,1 persen.

"Kita mungkin telah melihat puncak inflasi. Harga pangan dan energi turun. Ada lebih banyak ruang untuk penurunan," kata kepala strategi makro global di Ned Davis Research, Joe Kalish.

Para investor berharap kenaikan suku bunga September akan menjadi kali terakhir The Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin.