4 Rekomendasi Operator Terkait Kenaikan Harga BBM dan Dampaknya pada Kebijakan Transportasi Publik

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ikut memengaruhi pengguna dan operator transportasi publik.

Banyak operator transportasi publik langsung menaikkan tarif dan mengurangi jam layanan transportasi publik karena tidak adanya jaminan dari pemerintah.

Melihat hal ini, empat organisasi yang terdiri dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) memberikan empat rekomendasi terkait kenaikan harga BBM dan kaitannya dengan kebijakan transportasi publik dan energi terbarukan :

1. Realokasi Subsidi BBM

Senior Transport Policy and Development Associate - ITDP Indonesia Etsa Amanda, mengatakan selain mengalihkan subsidi untuk sistem transportasi publik yang sudah ada seperti Transjakarta, Trans Semarang, Batik Solo Trans, pemerintah juga perlu mengembangkan transportasi massal agar lebih baik.

"Pemerintah juga perlu mengembangkan transportasi publik baik yang berbasis rel maupun jalan di kota-kota besar agar mobilitas masyarakat dapat terjamin apabila terjadi gejolak harga BBM dunia di masa yang akan datang," tutur Etsa dalam Media Briefing, Selasa (13/9/2022).

Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan pada 3 September yang lalu, opportunity cost dari subsidi BBM bisa mencapai Rp 500 triliun dalam 1 tahun. Itu kurang lebih setara dengan 500 kilometer jalur MRT.

2. Penyediaan dan Pengembangan Layanan Transportasi Publik yang Merata

Ketua Forum Pembiayaan Transportasi - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Revy Petragradia, menjelaskan kenaikan harga BBM pada akhirnya dapat dilihat sebagai sebuah momentum untuk dapat mendesak kota-kota di Indonesia untuk segera menyelenggarakan dan/atau bahkan memperbaiki ketersediaan, layanan dan keterjangkauan transportasi publik dalam kotanya.