BPR Lestari Sukses Kembangkan Perbankan Digital, Ini Awal Mula Inisiatifnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kiprah bank perkreditan rakyat BPR tak bisa dikesampingkan kiprahnya di bisnis perbankan nasional. Mereka sampai saat ini konsisten melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan pembiayaan ke UMKM.

Selain itu, mereka juga berupaya mengadopsi teknologi digital di layanan perbankannya. Seperti dilakukan jaringan BPR di bawah Bank Lestari Bali.

Grup BPR ini sukses menjalankan inisiatif digital melalui pengembangan mobile banking (LestariMobile), deposito online (DepositoGo), dan kini sedang mengembangkan layanan internet banking.

Baca juga: Bukukan Aset Rp 6,8 Triliun di Masa Pandemi, BPR Lestari Sabet Top 100

“Inisiatif digital ini akan terus kami kembangkan supaya industri BPR tidak tertinggal, namun DNA BPR tidak kami tinggalkan. Kami go digital, tapi tetap mengedepankan personalized service terhadap nasabah-nasabah kami," ujar CEO & Founder Lestari Group, Alex P. Chandra dinobatkan sebagai “The Most Inspirational Digital Leadership in Rural Bank 2022” di ajang 13th BPR Awards by Infobank di Legian, Bali, Rabu 21 September 2022.

Ihwal keseriusan banknya menggarap layanan perbankan digital dilatarbelakangi oleh keinginan agar para nasabahnya memiliki remote capability namun tetap dengan human connectivity yang baik.

"BPR Digital model hibrid seperti ini saya harapkan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk transaksi perbankannya," ujar Alex.

Baca juga: Bank Indonesia Optimalkan Pemanfaatan Kanal Digital Dukung Keterbukaan Informasi Publik

“Saya ucapkan terima kasih kepada Infobank dan saya merasa sangat terhormat atas penghargaan ini. Digitalisasi yg dilakukan oleh BPR Lestari Bali, sepertinya diapresiasi oleh komunitas industri BPR," lanjut Alex.

"Ini membuat saya lebih semangat untuk mengakselerasi digitalisasi di BPR Lestari Group dan mudah-mudahan juga digitalisasi BPR se-Indonesia," imbuhnya.

"Saya punya cita-cita agar BPR yang selama ini dipersepsikan sebagai bank kelas dua, juga bisa menyetarakan dirinya dengan bank umum, baik dari sisi kualitas, produk dan modernisasi layanannya. Jalan masih panjang, namun saya yakin, kalau BPR bersatu, kita tak bisa dikalahkan. Kolaborasi antar BPR adalah the way forward," imbuhnya.

Lima BPR di bawah Lestari Group yang berada di Bali, Jawa Timur, Banten, Jakarta dan Jawa Barat di ajang yang sama juga mendapatkan penghargaan “Sangat Bagus”.

Ajang 13th BPR Awards by Infobank dihadiri oleh ratusan bankir BPR se-Indonesia. Ajang ini sekaligus menjadi kegiatan kumpul-kumpul bagi para pelaku industri BPR.