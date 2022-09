IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat, Ini Saham-saham yang Berpeluanbg Rebound

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Senin 29 September 2022 berpeluang menguat setelah Bank Indonesia mengumumkan besaran suku bunga acuan yang naik 50 basis poin pekan lalu.

Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (23/9/2022), IHSG tercatat turun 0,56 persen ke level 7.178,58.

Analis Indo Premier Sekuritas Mino memperkirakan, IHSG akan naik dengan rentang support-resistance di 7.145-7.215. Sentimen utamanya berasal dari sudah adanya kepastian terkait kebijakan suku bunga acuan.

Pada pekan lalu, bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis points (bps), sesuai ekspektasi pasar.

Hal ini diikuti dengan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga sebesar 50 bps, di atas ekspektasi pasar.

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan juga memprediksi IHSG akan menguat pada Senin (26/9). Support 1 berada di level 7.158, support 2 di 7.141, resistance 1 di 7.205, dan resistance 2 di 7.235.

Secara teknikal, candlestick membentuk formasi bearish harami serta tertahan di resistance MA 5 dan MA 20 mengindikasikan potensi pelemahan.

"Pergerakan akan terbatas di awal pekan melihat Stochastic mulai mendekati area oversold," ucap Dennies.

Baca juga: IHSG Jumat Turun 0,56 Persen ke 7.178, Dalam Sepekan Alami Kenaikan 0,14 Persen

Sementara itu, Analis Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan melihat, IHSG akan sideway untuk beberapa waktu ke depan. Kisaran support-resistance berada di 7.130-7.230.

Dari eksternal, IHSG dibayangi oleh meningkatnya kekhawatiran resesi, khususnya di AS seiring upaya agresif The Fed untuk menekan inflasi di AS.