Harga Minyak Naik Menyusul Rencana Pengurangan Produksi dari OPEC+

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Harga minyak menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (27/9/2022), di tengah indikasi bahwa aliansi produsen minyak OPEC+ dapat memberlakukan pengurangan produksi untuk menghindari penurunan harga.

Dikutip dari Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November naik 65 sen atau 0,77 persen, menjadi 84,71 dolar AS per barel pada pukul 05:02 GMT.

Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman November naik 64 sen menjadi 77,35 dolar AS per barel.

Dalam dua sesi perdagangan sebelumnya, Brent dan WTI merosot masing-masing 7,1 persen dan 8,1 persen.

Penurunan itu terjadi menyusul penguatan dolar AS yang membuat minyak mentah berdenominasi dolar AS lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain.

Meningkatnya kekhawatiran mengenai kenaikan suku bunga yang dapat memicu resesi sehingga membatasi permintaan bahan bakar, juga berkontribusi menahan kenaikan harga minyak.

Pelemahan dolar AS hari ini memberikan beberapa bantuan bagi pasar minyak. Indeks dolar turun sedikit dari level tertingginya dalam 20 tahun terakhir yang disentuh pada Senin (26/9/2022) kemarin.

Sementara pejabat dari produsen utama minyak mentah dunia bereaksi terhadap penurunan yang terjadi beberapa hari terakhir, dengan mengisyaratkan kemungkinan mereka akan mengambil tindakan untuk menstabilkan harga minyak.

Menteri Perminyakan Irak Ihsan Abdul Jabbar pada Senin kemarin mengungkapkan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia, atau dikenal sebagai OPEC+, sedang memantau situasi harga minyak dan ingin menjaga keseimbangan di pasar minyak.

"Kami tidak ingin kenaikan tajam harga minyak atau keruntuhan," katanya dalam sebuah wawancara di TV pemerintah Irak.