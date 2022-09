Turun Rp600, Mulai Hari Ini Harga Pertamax Jadi Rp13.900 per Liter

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, satu di antaranya jenis Pertamax turun Rp600 jadi Rp13.900 dari sebelumnya Rp14.500 per liter.

Harga tersebut mulai berlaku pada Sabtu (1/10/2022), di mana penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Penurunan harga Pertamax jadi Rp13.900 berlaku di sejumlah provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: Erick Thohir Sebut Harga Pertamax Bisa Kembali Turun, Begini Penjelasannya

Sementara provinsi lainnya berkisar Rp14.200 hingga Rp14.500 per liter.

Pertamina juga menetapkan harga Pertamax Turbo menjadi Rp14.950 per liter, turun jika dibandingkan dengan sebelumnya Rp15.900.

Sementara harga Dexlite naik menjadi Rp17.800 dari sebelumnya Rp17.100 per liter.

Harga Pertamina Dex juga naik dari Rp17.400 menjadi Rp18.100 per liter.

Berikut harga BBM untuk 10 wilayah, pada 1 Oktober 2022:

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.900 per liter

Pertamak Turbo: Rp14.950 per liter

Dexlite: Rp17.800 per liter

Pertamina Dex: Rp18.100 per liter

Solar: Rp6.800 per liter