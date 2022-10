Dukung Presidensi G20 Indonesia, Ini Pernyataan Mendag AS saat Resepsi HUT RI ke-77 di Washington

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KBRI Washington DC kembali menggelar acara Resepsi Diplomatik merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-77 beberapa waktu lalu setelah dua tahun tidak terselenggara karena pandemi.

Resepsi ini diselenggarakan di Hotel Willard yang berada di sisi timur Gedung Putih dan dihadiri lebih dari 500 tamu undangan dari kalangan pejabat pemerintah, anggota parlemen dan senat, korps diplomatik negara sahabat, pebisnis, lembaga think-tanks, tokoh masyarakat, hingga organisasi internasional di Amerika Serikat.

Acara ini dihadiri Menteri Perdagangan Gina Raimondo sebagai Tamu Kehormatan mewakili Pemerintah AS.

Hadir pula sejumlah tamu VVIP seperti anggota Kongres AS Eric Swalwell (Demokrat-California), Ted Deutch (Demokrat-Florida), Daniel J. Krittenbrink (Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs), Raymond Duda (Assistant Director, International Operations Division, FBI), LTG Laura A. Potter (Deputy Chief of Staff, G-2 U.S. Army).

Kemudian, Mari Elka Pangestu (Direktur Utama Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama, Bank Dunia, serta Jedidiah P. Royal (Principal Deputy Assistance Secretary of Defense for Indo-Pacific Affairs).

Dalam sambutannya, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan P. Roeslani menggarisbawahi kedekatan sejarah serta hubungan Indonesia dan AS yang sama-sama menganut prinsip demokrasi dalam bernegara.

“Semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia hidup dalam konstitusi 1945, dan E. Pluribus Unum milik Amerika Serikat, “out of many, one”, identik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan dalam keberagaman” kata Rosan dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (5/10/2022).

Menanggapi situasi global yang kini penuh dengan ketidakpastian, Dubes Rosan tekankan pentingnya untuk mengedepankan kolaborasi dan kerja sama guna mengatasi berbagai tantangan global.

“Pada masa krisis, orang bijak memilih untuk membangun jembatan, bukan membangun penghalang. Kita harus menemukan cara untuk menjaga satu sama lain, seolah-olah kita adalah satu suku” ujar Dubes Rosan.