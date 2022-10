Awal Perdagangan Hari Ini, IHSG Tertekan Tinggalkan Level 7.000

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal perdagangan pekan ini, Senin (10/2022) pagi mengalami tekanan, hingga tinggalkan level 7.000.

Tercatat, pukul 9.07 WIB, IHSG melemah 0,44 persen atau 34 poin ke 6.996, di mana 10 indeks sektoral mengalami pelemahan dan sektor kesehatan yang masih menguat 0,75%.

Sementara pelemahan paling tajam terjadi di sektor energi yang tumbang 1,28%. Sektor perindustrian anjlok 1,09%.

Baca juga: IHSG Diprediksi Bergerak ke Zona Merah, Perhatikan Beberapa Saham Ini

Sektor barang baku terjun 0,89%. Sektor teknologi melemah 0,67%. Sektor transportasi dan logistik tergerus 0,51%.

Top gainers LQ45 pagi ini adalah:

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) 3,31%

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) 2,13%

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) 1,29%

Top losers LQ45 terdiri dari:

PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) -3,62%

PT Bank Jago Tbk (ARTO) -2,58%

PT Indika Energy Tbk (INDY) -2,41%

Sebelumnya, Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya menyoroti, di akhir pekan lalu rilis klaim pengangguran Amerika Serikat (AS) periode September menunjukkan pasar tenaga kerja masih kuat, meski The Fed menaikkan suku bunga secara agresif.

Bursa AS dan Eropa merespons dengan koreksi signifikan, bahkan indeks Dow Jones terkoreksi lebih dari 600 point.

"Dengan rilis data tersebut, pelaku pasar memperkirakan The Fed akan kembali menaikkan suku bunga secara agresif," ujar Cheryl yang dikutip dari Kontan.

Cheryl menambahkan, IHSG juga akan terpengaruh oleh rilis data penjualan ritel dan indeks keyakinan konsumen bulan September. Pelaku pasar akan mencermati data tersebut mengingat di bulan lalu ada kenaikan harga bahan bakar minyak.

Prediksi Cheryl, IHSG Senin ini berpotensi melanjutkan pelemahan dengan rentang 6.900-7.050. (Wahyu Tri Rahmawati-Ridwan Nanda Mulyana/Kontan)