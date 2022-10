IHSG Diprediksi Bergerak ke Zona Merah, Perhatikan Beberapa Saham Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal pekan ini, Senin (10/10/2022) diprediksi kembali mengalami pelemahan.

Tercatat, pada perdagangan akhir pekan kemarin, IHSG berakhir turun 0,70 persen ke posisi 7.026,78.

Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya menyoroti, di akhir pekan lalu rilis klaim pengangguran Amerika Serikat (AS) periode September menunjukkan pasar tenaga kerja masih kuat, meski The Fed menaikkan suku bunga secara agresif.

Bursa AS dan Eropa merespons dengan koreksi signifikan, bahkan indeks Dow Jones terkoreksi lebih dari 600 point.

"Dengan rilis data tersebut, pelaku pasar memperkirakan The Fed akan kembali menaikkan suku bunga secara agresif," ujar Cheryl yang dikutip dari Kontan, Senin (10/10/2022).

Cheryl menambahkan, IHSG juga akan terpengaruh oleh rilis data penjualan ritel dan indeks keyakinan konsumen bulan September. Pelaku pasar akan mencermati data tersebut mengingat di bulan lalu ada kenaikan harga bahan bakar minyak.

Prediksi Cheryl, IHSG Senin ini berpotensi melanjutkan pelemahan dengan rentang 6.900-7.050.

Berikut saham-saham pilihan dari Jasa Utama Capital Sekuritas untuk hari ini:

1. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)

Rekomendasi buy memperhatikan harga Rp 1.370-Rp 1.390. Uptrend, dekat support.

Target harga: Rp 1.475

Stoploss: Rp 1.340